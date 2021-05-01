كيف احصل علي مساعدات من منصة إحسان والمستفيدين من التبرعات وطرق التسجيل

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عمر شويل - جدة كيف احصل علي مساعدات من منصة إحسان، هذه المنصة التي تعتمد علي الذكاء الاصطناعي في تقديم الذكاة أو الأموال والتبرعات إلي المحتاجين، حيث تغني هذه المنصة ذهابك إلي الفقراء أو البسطاء لتوصيل الدعم لهم أو أعطاءهم الأموال، فان هذه المنصة تعد البديل ألأول عن ذلك لذا يمكن لأي شخص من أبناء المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة إحسان والاستفادة من التبرعات والأموال وكذلك الراغب في تقديم الخير في شهر الخير أيضا.

كيف أتبرع في منصة إحسان



بعد الدخول إلى المنصة الإلكترونية إحسان يمكنك تصفح الحالات المستحقة للتبرع، فقد تجد أناث تحتجن مبالغ مالية للقيام بعملية جراحية، يمكك بعد الدخول علي منصة إحسان التبرع السريع لهذه الحالة أو غيرها من الحالات وتحديد المبلغ الذي ترغب في التبرع به وتحدد وسلية السداد ثم الضغط علي التبرع الآن بعد تحديد الشخص الراغب في التبرع ألية إذا كنت تعرفه، أما غير ذلك يمكنك التبرع للحالات التي تستحق لهذا التبرع، ونؤكد إليك أيها الشخص الراغب في تقديم الخير أن جميع الحالات المسجلة في منصة إحسان هي حالات مدروسة من قبل الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية وتستحق بالفعل تبرعك.



كيف احصل علي مساعدات من منصة إحسان



إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يمرون بضائقة مالية كبيرة أو كنت ترغب في عمل عملية كبيرة لا تتمكن من سداد قيمتها أو من هؤلاء الأرامل أو المطلقات أو من اسر السجناء أو أي من الحالات الغير قادرة والتي ترغب في التسجيل في المنصة وشرح حالتهم للدراسة ووصول التبرع اليهم من هؤلاء فاعلي الخير من كل مكان، عليك في البداية التعرف علي كيفية التقديم في منصة إحسان للحصول علي المساعدات المالية أو التقدم في احدي الجمعيات الخيرية الموجودة عندك بالمنطقة التي تسكن فيها وهي بدورها تتقدم للتقديم لك في منصة إحسان.

كيفية التسجيل في منصة إحسان



تتم عملية التسجيل في منصة إحسان وفقا لاتباع عدة خطوات غاية في البساطة وهي كالتالي:



الدخول مباشرة إلى رابط منصة إحسان الخيرية. تسجيل بياناتك الشخصية (الاسم كاملا، البريد الإلكتروني الخاص بك، رقم الجوال بداية من 05). كتابة رمز التحقق الموجود أمامك. بعد الانتهاء يتم الضغط علي “إنشاء حساب جديد”

اهم المستفيدين من التبرعات في منصة إحسان



يعد اهم المستفيدين الحاليين من الحملة الوطنية للعمل الخيري هم التالي:

المرضي والمصابين والمحتاجين لعمليات جراحية.

السيدات المطلقات والتي بحاجة إلي كفالة.

السيدات الأرامل.

الأسر الأشد فقرا.

الأيتام.

سد دين المديونين السجناء.

هل يمكنك التبرع إلي منصة إحسان الخيرية من خارج المملكة

أوضح المسؤولين عن جمعية إحسان الخيرية عن آلية التبرع إلي الجمعية الخيرية من خارج حدود المملكة العربية السعودية فإن طرق الدفع المتاحة حاليا في الجمعية تتعلق فقط بالموجودين داخل المملكة، كما نوه أنه من المتوقع توافر فرص دفع أخري من خارج المملكة في الفترة القادمة، وعن حجم التبرعات التي وصلت إلي المنصة فإنها تجاوزت 300 مليون حتي يوم الجمعة الماضي.

رقم التواصل مع منصة أحسان

يتمكن كافة الأفراد حول العالم التواصل المباشر مع منصة أحسان من خلال عدة طرق مختلفة أبرزها هي الاتصال بالرقم المجاني 800124700 كما يمكنك التواصل من خلال حساب المنصة علي موقع التواصل الاجتماعي توتير (https://twitter.com/Ehsan_care).

يمكنكم التبرع لسداد الديون الخاصة بالسجناء من خلال الدخول إلى منصة ابشر واختيار المديرية العامة للسجناء ثم عليك تحديد المبلغ المالي الذي ترغب في التبرع به ثم نسخ رقم السداد، حيث تتيح منصة أحسان أيضا التبرع لسداد مديونات السجناء المالية وكذلك الغارمين والغارمات، تتم خطوات التبرع من خلال الدخول علي المنصة الإلكترونية أحسان ومنها اختيار أيقونة التبرع وتحديد قيمة مبلغ التبرع.

تنويه هام: نؤكد أن معظم الحالات التي سبقت وتم تسجيلها في خدمة فرجت هي بشكل كبير ستكون قريبا علي منصة إحسان، ونؤكد علي جميع القراء الأعزاء أننا نرحب بجميع تعليقاتكم واستفساراكم من اجل مساعداتكم عبر فريق الدعم علي مدار 24 ساعة، اسفل مقالنا كيف احصل علي مساعدات من منصة إحسان والمستفيدين من التبرعات وطرق التبرع.