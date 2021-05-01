هُنا كيفية تحديث بيانات حساب المواطن دفعة مايو 2021 والاستعلام عن موعد الصرف

ننشر لكم أعزائنا المتابعين في المملكة العربية السعودية كيفية تحديث حساب المواطن، بالإضافة إلى توفير لكم رابط دخول حساب المواطن من أجل تحديث البيانات 1442 برقم الهوية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن لكل المستفادين، فيمكنك تحديث البيانات بالكامل بالإضافة إلى إرفاق كافة المستندات المطلوبة والتي تطلبها الوزارة من أجل متابعة صرف دفعة حساب المواطن، وتم صرف 30 دفعة حتى الآن وتم إيداعها في حسابات المواطنين في يوم عشرة من كل شهر ميلادي.

تحديث بيانات حساب المواطن

وتضمن عملية تحديث البيانات في حساب المواطن والتي يتم تعديلها بشكل رسمي من خلال رقم الهوية وتتمثل التحديثات في بيانات عامة للمستفادين، بيانات العنوان والتابعين، بالإضافة إلى رصد الدخل، البيانات الخاصة بالعقارات، بيانات الحساب البنكي، مع توضيح إدارة جميع المرفقات.

توضيح المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية في تحديث حساب المواطن

ومن الجدير بالذكر فقد نوهت الوزارة على ضرورة إحضار كافة المستندات وجميع الأوراق الخاصة بثبوت الاستقلالية في المسكن وذلك من أجل أن لا تتأثر حالة الأهلية والاستحقاق، ونوفر لكم مجموعة المستندات الواجب توافرها من أجل اثبات الاستقلالية في تحديث حساب المواطن وتتمثل المستندات في التالي :-

إحضار مستند عقد إيجار موعد من منصة إيجار الخاصة بذلك من أجل تأكيد صحة الاستقلال في السكن.

إحضار اثبات السكن الجامعي أو إحضار سكن الكليات والمعاهد.

توفير صك الملكية الخاص بك.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن