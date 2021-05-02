نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وزارة الدفاع القبول الموحد لتسجيل الخريجين الجامعيين وآلية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وزارة الدفاع القبول الموحد، منذ إعلان وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل للخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس، عبر رابط بوابة القبول الموحد 1442، وازداد البحث عبر محركات البحث عن رابط تقديم وزارة الدفاع 1442، وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن فتح باب القبول والتسجيل لعام 1442\1443، وذلك للخريجين الجامعيين الحاصلين على درجة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية.

رابط وزارة الدفاع

تعتبر الخدمة العسكرية شرف لا يضاهيه شرف، ومن يرتدي الزي العسكري بالمملكة العربية السعودية، يرتدي ثوب العزة والكرامة والإيباء، ويتزاحم الشباب السعودي الحر على الانضمام إلى المؤسسة العسكرية السعودية، ولذلك فهو يهتم بكل ما يخص المؤسسة العسكرية، ولذلك يبحث دائماً عن ما تنشره في صفحاتها الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد أن أعلنت الوزارة عن التقديم للخريجين الجامعيين عبر موقعها الرسمي على تويتر، وازداد البحث عن كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم.

آلية التقديم والتسجيل للخريجين الجامعيين بوزارة الدفاع

من خلال محرك البحث جوجل قم بالدخول على رابط بوابة القبول الموحد.

الضغط على زر “بدء السجيل”.

قم بكتابة بياناتك الشخصية المطلوبة منك في الخانات المخصصة لذلك.

تأكد من صحة البيانات المكتوبة حتى تتمكن من التسجيل بنجاح.

أرفق كافة المستندات المطلوبة وارفعها على الموقع.

بعد كتابة البيانات الشخصية بكل دقة وإرفاق كافة المستندات المطلوبة قم بالضغط على أيقونة “تسجيل الطلب”.

شروط قبول الجامعيين بوزارة الدفاع

أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

أن يتمتع بسمعة طيبة ويكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضية مخلة بالشرف.

لا يقل الطول عن 165سم.

تناسق الجسم الطول والوزن.

غير متزوج من أجنبية.

اجتياز الاختبارات البدنية والكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

بالنسبة للتخصصات الطبية لا بد أن يكون قد أنهى فترة الامتياز.

موعد تقديم الخريجين للتسجيل بوزارة الدفاع

بالنسبة للجامعيين الحاصلين على درجة البكالوريوس، يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 20\9\1442 هجرياً الموافق 2 مايو 2021.

أما الحاصلين على الثانوية فكما أعلنت الوزارة سابقاً أن موعد التقديم الخاص بهم يبدأ يوم الثلاثاء 20 شوال الموافق 1\6\2021.