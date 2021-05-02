تحديد رسوم المرافقين والتابعين والزيارة والإقامة داخل المملكة بتوضيح من الجوازات

رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية وتعتبر هو المبالغ المالين والتي يتم استحقاقها من الوافدين في المملكة العربية السعودية وذلك مقابل العمل فيها، ويتم دفعها من جميع المرافقين أو التابعين من العامل الوافد والمقصود به هو العمل في القطاع السعودي الخاص، ويتم تحديد الأشخاص للعامل الوافد فيتمثلون في الزوجة والأبناء أو الأب والأم.

حاسبة رسوم المرافقين

وسوف نوضح لكم تحديد رسوم المرافقين كما وضحتها المملكة العربية السعودية ويتم تطبيقها على جميع الجنسيات المختلفة، ويتم تحصيل تلك الرسوم بشكل سنوي او عند تجديد الهوية الخاصة بالمقيم، وتتمثل القيمة كالتالي :-

يتم تحصيل نحو 100 ريال بدءًا من شهر يوليو 2017.

يتم تحصيل نحو 200 ريال بدءًا من شهر يوليو 2018.

يتم تحصيل نحو 300 ريال بدءًا من شهر يوليو 2019.

يتم تحصيل نحو 400 ريال بدءًا من شهر يوليو 2020.

ويتم استحقاق هذه الرسوم والتي تكون على جميع المرافقين التابعين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص

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طريقة استعلام عن رسوم المرافقين برقم الاقامة

وسوف نوضح لكم كيفية التعرف على رسوم المرافقين لجميع الوافدين داخل المملكة من خلال رقم الاقامة وهناك طريقتين الطريقة الأولى من خلال مكاتب العمل والأخرى من خلال الانترنت عن طريق موقع ابشر الإلكتروني ونوضحها لكم بالتفصيل وتتمثل في التالي :-