الأهلي السعودي يودع دوري أبطال آسيا بتعادله أمام الدحيل وتفاصيل إصابة عمر السومة

ودع الأهلي السعودي دوري أبطال أسيا وذلك بعد تعادله مع فريق الدحيل القطري بهدف لكل منهم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضي في مدينة جدة ، ليودع الأهلي السعودي البطولة رسمياً ويمنح الهلال السعودي بطاقة التأهل علي طبق من ذهب ، وقد كان يكفي الأهلي السعودي الفوز فقط للعبور للدور ال16 ولكن عرقل الدحيل القطري طريق الفريق وتعادل معه

تفاصيل مباراة الأهلي والدحيل

فشل الأهلي السعودي في حجز بطاقة التأهل للدور ال16 وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين بالسعودية ، وقد بدأت المباراة بضغط سعودي كبير آملاً في الفوز بالمباراة وأنتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين ، ولكن علي الرغم من ذلك بدأ الدحيل القطري في الشوط الثاني التهديف في الدقيقة الحادية والستين عن طريق اللاعب مايكل أولنجا ، وقد أستطاع الأهلي السعودي بالعودة للمباراة مرة أخري في الدقيقة الثالثة والسبعين ليحرز هدف التعادل عن طريق اللاعب هيثم عسيري وتعود معه الآمال للجمهور السعودي قبل إن يختفي حلم الصعود بنهاية المبارة

أسباب خروج الأهلي من دوري أبطال آسيا

وقد كانت العوامل التي تسببت في فشل الأهلي السعودي في الصعود للدور ال16 ونستعرضها في السطور القادمة :

أولا غياب عمر السومة حيث تغيب عن المباراة بسبب الإصابة مما دفع مدرب الفريق للدفع بسلمان المؤشر كمهاجم وخلفه الغريب ، ولكن غياب السومة أحدث أرباك للملاعب حيث يتمتع السومة بسرعة التحرك بالكرة وإنهاء الهجمة بشكل جيد ، وعدم التوفيق وإضاعة الكثير من الفرص أضاع الأهلي هجمات خطيرة على مرمى الدحيل في الدقائق الأخيرة حيث أنه أقترب من تحقيق الفوز ولكن لم يتمكن من إنهاء المباراة لصالحه ، وقد سيطرة الدحيل علي الملعب في الشوط الأول وعلي الرغم من محاولات الأهلي في التهديف إلا أن الدحيل نجح في فرض سيطرته علي المباراة والضغط علي الأهلي وإرجاعه إلي نصف ملعبه مرة أخري ، وفيما تم صعود فريق استقلال طهران إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا كمتصدر للمجموعة الثالثة بـ11 نقطة، بينما يودع كلاً الفريقين الأهلي والدحيل البطولة بعد تعادلهما اليوم.