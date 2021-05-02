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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح حساب في بنك الراجحي 1442 أونلاين للمواطنين والمقيمين في المقال التالي
خطوات فتح حساب في بنك الراجحي 1442 بنك الراجحي يوفر لمواطني المملكة العربية السعودية رابط من خلالها يمكنكم فتح حساب في مصرف الراجحي بكل سهولة من خلال الأنترنت بخطوات مبسطة وأمنه، بنك الراجحي يعد من أفضل البنوك الإسلامية المتواجدة في العالم، وهو يعتبر من أكبر شركة مساهمة داخل المملكة، حيث انه يسير علي الشريعة الإسلامية، ولذلك من المفضل إن تقوم بفتح حساب في مصرف الراجحي، ويوجد من يقوم بفتح حساب ثاني في بنك الراجحي، كما يمكنك فتح حساب الراجحي للقاصر أو للمقيمين، كما يمكنك فتح حساب ادخار الراجحي أو حساب جاري.
خطوات فتح حساب في بنك الراجحي 1442
- عليكم بالدخول إلى صفحة التسجيل من خلال الموقع الرسمي .
- وبعد ذلك عليكم باختيار الجنسية، من ثم كتابة رقم الهوية أو كتابة رقم الإقامة.
- يتم إدخال رقم هاتف المقدم ويجب التأكد منه نظراً لأنه سيرسل عليه رمز التحقق.
- عليكم بتحديد اللقب من القائمة كآنسة أو سيدة أو غير ذلك.
- كتابة الايميل بطريقة صحيحة.
- عليكم باختيار دخلك الشهري من خلال وضع رمز التحقيق وكتابته بشكل صحيح في المربع الذي يوجد في أسفل الصفحة، من ثم الضغط على كلمة التالي.
- عليكم باكتمال كافة بيانات العمل، من ثم اختيار رقم الفرع القريب من مكان إقامتك.
- سوف تظهر لك عدة بيانات خاصة بالضرائب فقم بإتمامها، من ثم وضع المعلومات الخاصة بالعائلة أي رقم هاتف كل شخصاً منهم والمكان الذي تعيش فيه خارج المملكة العربية السعودية من ثم الضغط على كلمة موافق.
- سوف تتلقى عزيزي رسالة نصية سوف تفيدك من أجل اكتمال الخطوات بنجاح وبذلك تكون تم فتح حساب في مصرف الراجحي.
ما هي شروط فتح حساب في بنك الراجحي؟
بعد أن ذكرنا لكم في السابق كيفية فتح حساب بنك في الراجحي فعليكم الآن بالتعرف على شروط فتح الحساب، وهي:
- يجب امتلاك رقم هوية أو إقامة ساري.
- أن لا يقل الشخص عن سن 15 سنة.
- أن يفعل جميع خطوات بنك حساب الراجحي بالتفصيل حتى النهاية.
- يجب إنشاء عنوان بريد وطني ويكون صالح.
- أن تقوم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك بطريقة صحيحة، وبالتالي يجب أن تكون مشتركاً في منصة أبشر.
- أن يكون رقم الجوال صالح.
- أن لا تكون أنت أو أحداً من أفراد عائلتك حاصلين على أي منصب سياسي في الدولة.
- عليك بأن تقر بأنك في كامل قوتك العقلية.
وفي النهاية نكون قدمنا لكم خطوات فتح حساب في بنك الراجحي، كما يمكنكم التعرف على شروط فتح حساب في البنك.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات فتح حساب في بنك الراجحي 1442 أونلاين للمواطنين والمقيمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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