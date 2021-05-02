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عمر شويل - جدة أوقات عمل خدمة عملاء حساب المواطن في رمضان من الأسئلة التي يطرحها الكثير من المواطنين والمواطنات بداخل المملكة العربية السعودية؛ لمعرفة مواعيد عمل خدمة حساب المواطن للعملاء والمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، حيث يعمل البرنامج على تقديم خدمة عملاء مستمرة لتوفير الدعم اللازم والرد على استفسارات المواطنين على مدار الساعة.

تعديلات حساب المواطن

أقر برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة عدد من الضوابط الجديدة، والتي شملت الفرد المستقل، ومنها تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد، مع العمل على تحديد حد أعلى للاستحقاق، كما شهدت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة لجميع المتقدمين الراغبين في الحصول على الدعم من خلال البرنامج، وذلك بعد تاريخ صرف دعم البرنامج المقدم في الدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وشملت التعديلات التي أجرها برنامج حساب المواطن، إلزم كافة الأفراد المستقلين المسجلين في البرنامج، إضافة ما يثبت استقلالية المسكن لجميع الأفراد ممن بلغ سنة 18 عاماً أو أكثر، وذلك من خلال رفع الإثباتات التالية:

عقد إيجار موحد صادر من منصة إيجار.

صك ملكية السكن معتمد.

مشهد إثبات سكن جامعي أو في أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

حيث إن ذلك أحد الشروط الأساسية من أجل ضمان استمرارية الحصول على الدعم المقدم من البرنامج، وعدم التعرض إلى إيقاف صدور الدفعات من البرنامج.

أوقات عمل خدمة عملاء حساب المواطن في رمضان

أعلن برنامج حساب المواطن، أن أوقات عمل خدمة العملاء في شهر رمضان المبارك، من الساعة 10 صباحًا حتى 3 عصرًا ومن الساعة 8 مساءً حتى 1 صباحًا من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن الاتصال على الرقم الموحد 19912، للحصول على الدعم والرد على الاستفسارات بشكل مباشر.