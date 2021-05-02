موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 إيداع المساعدات المقطوعة

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عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية لكافة مستفيدي مقطوعة الضمان، ويتساءل العديد هل نزلت المساعدة المقطوعة لمستفيدي رواتب وزارة الموارد البشرية ام لا، حيث تعتبر رواتب المقطوعة أحد أهم ما تقدمه المملكة العربية السعودية في سبيل تقديم الخدمات العينية والمالية للمواطنين والمواطنات للمساعدة في محاربة غلاء المعيشة.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

حتي هذه اللحظة لم تقم وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن موعد ايداع مقطوعة الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ويتوقع أن يتم صرف رواتب المقطوعة قبل نهاية شهر رمضان المبارك قبل بداية إجازة عيد الفطر، لكن التاريخ الرسمي لإيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي لم يتم تحديده حتي هذه اللحظة.

المساعدات المقطوعة

تعتبر رواتب المساعدات المقطوعة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحد أهم برامج الدعم المالي التي قامت الوزارة بتأسيسها، ويترقب مستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي ايداع رواتب المقطوعة عل احر من الجمر، هذا لما يمر به الكثيرون من ازمات مالية.

شروط صرف المساعدة المقطوعة

ألا يقل عمر المتقدم/ة عن 35 عاما.

أن يكون مقيما علي اراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد الراتب عن 3000 ريال سعودي إذا كان المتقدم/ة اعزب.

ألا يزيد الراتب عن 8680 ريال سعودي إذا كان المتقدم/ة متزوج.

ألا يكون للمتقدم اي سجلات تجارية او عقارات.

المستحقين لإيداع مقطوعة الضمان

المطلقات والارامل وزوجات السجناء والمختفون قصريا. الايتام والشيوخ فوق 60 عاما. من اصيب بفيروس كورونا وتم عزله مؤقتا. اسر السجناء.

كيفية الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني إلكترونيا 1442

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

يمكنكم البدء في الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا، حيث يمكنكم من خلال هذا الرابط معرفة موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 وأهلية المساعدة المقطوعة من خلال رقم السجل المدني او رقم الطلب.