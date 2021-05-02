نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المقبولين في وظائف وزارة الدفاع للجامعيين عبر بوابة القبول الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أسماء المقبولين في وظائف وزارة الدفاع والتي تم الإعلان عنها للجامعيين من خلال بوابة القبول الموحد والتي شهدت إقبال كبير أثناء عملية التسجيل والتقديم على الوظائف، وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من عمليات البحث والسؤال من جانب الراغبين في الالتحاق في وظائف وزارة الدفاع عن الأسماء المقبولة من الرجال والنساء لتلك الوظائف من بين المتقدمين للالتحاق، وجدير بالذكر أن الإدارة العامة للقبول والتحميد بوزارة الدفاع أعلنت إغلاق باب التقديم في التعيين لوزارة الدفاع برتبة رقيب وحتى جندي، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 رمضان.

وظائف وزارة الدفاع للجامعيين

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت عن وظائف طرحتها الإدارة العامة للقبول والتجنيد لتعيين المواطنين السعوديين من رتبة رقيب وحتى رتبة جندي، في حين قررت فتح باب تعيين المواطنين الحاصلين على بكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسكرية، وقد وضعت الإدارة التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

معرفة أسماء المقبولين عبر بوابة القبول الموحد



ولكي تتعرف على أسماء المقبولين إلكترونياً يجب عليك في بداية الأمر تسجيل الدخول على بوابة القبول الموحد والتي تم التقديم عليها خلال الفترة الماضية بعد إعلان لجنة القبول والتسجيل المركزي، حيث قامت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالإعلان عن أسماء المقبولين في وظائف من رتبة رقيب وحتى جندي، وطالبت جميع المتقدم الاستعلام عن أسمائهم من خلال الموقع السابق ذكره.

وبعد أن يعرف المواطن المقبول بالوظائف يجب عليه التوجه إلى الإدارة العامة للتجنيد لإتمام باقي الإجراءات، وفي حالة عدم الحضور لاستكمال الإجراءات يعتبر بمثابة تنازلاً منه عن الوظيفة، لذا نهيب جميع المتقدم ضرورة سرعة التوجه لاستكمال الإجراءات المطلوبة حتى يتم تعيينهم في الوظائف المرشحين لها.