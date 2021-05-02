الضمان الاجتماعي للاستعلام عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب

أعلن الضمان الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستحقين برقم الطلب الخاص بهم، وتدعم السلطات في المملكة العربية السعودية المواطن السعودي والأسر من محدودي وعديمي الدخل بمجموعة من برامج المساعدات الاجتماعية التي تقدم دعمًا ماديًا لتلك الفئات من الأفراد أصحاب الحاجات من الدخول الضعيفة والمعدومة، وتهدف المملكة من وراء تلك البرامج تحقيق الحماية الاجتماعية لتلك الفئات من أجل توفير مستوى معيشة لائق بالمواطن السعودية ويحفظ كرامته ويبعده عن دائرة الفقر والحاجة والعوز، وتقوم المملكة بتقديم الدعم من خلال عدة برامج منها المساعدة المقطوعة، المكرمة الملكية وحساب مواطن، ونتحدث في هذا الموضوع عن المساعدة المقطوعة باعتبارها أحد وسائل الحماية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.

مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

المساعدة المقطوعة هي أحد برامج الدعم التي تقدمها الجهات المعنية في المملكة لفئة معينة من أصحاب الدخول المحدودة والمعدومة وتقدمها في صورة دعم نقدي بصرف لهم سنويا من خلال إيداعها لدى الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين من البرنامج، وكل من يرغب في الحصول على المساعدة المقطوعة ويجد في نفسه تنطبق عليه الشروط والضوابط المحددة للاستحقاق فعليه التقدم لطلب للجهة المختصة مشفوعا بالأوراق والمستندات الدالة على حالته المادية.

الاستعلام عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة

لمعرفة ميعاد صرف مساعدة الضمان الاجتماعي وإيداعها لدى الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين وذلك من مصادرها الرسمية وبعيدًا عن الأخبار والشائعات التي تروجها بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ولمعرفة أسماء المستفيدين والمستحقين من دعم المساعدة المقطوعة يجب إتباع الخطوات التالية: