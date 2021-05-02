Noor Admission رابط نظام نور وتسجيل الدخول للموقع للحصول على نتائج الاختبارات النهائية 2021

يبحث طلبة المراحل الابتدائية والثانوية والمتوسطة عن رابط منصة نظام نور التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث انتهى الطلاب من أداء اختباراتهم النهائية في جميع المراحل التعليمية، وفي هذا الخصوص وفرنا لكم الرابط الرسمي لنظام نور من أجل البحث عن نتائج الاختبار النهائي الذي انتهى خلال الفترة الماضية للمرحلتين المتوسطة والثانوية عبر الاسم والرقم السري.

رابط منصة نظام نور وزارة التعليم السعودية

كشفت مؤخرا وزارة التعليم السعودية عن موعد إعلان نتائج الاختبار النهائي 1442 في المملكة للطلاب والطالبات في كافة محافظات السعودية، على أن يكون مصدر استخراج النتائج هو رابط نظام نور ، حيث يمكن التسجيل فيه من خلال الرقم السري ورقم البطاقة الشخصية أو رقم الإقامة للمقيمين، وفي حالة نسيان كلمة المرور أصبح بإمكان الشخص تغيير الكلمة عبر خيار نسيت كلمة المرور في نور ومن ثم استكمال الخطوات التالية:

الضغط على رابط نسيت كلمة السر

يوجهك الى صفحة جديدة تملأ فيها البيانات المطلوبة ومن ثم تضغط على التالي

سيخبرك بأنه تم إرسال رسالة إلى الرقم الجوال أو إلى البريد الإلكتروني، تفقد الاثنين ستجد في أحدهما رابط لتجديد كلمة السر أدخل إليه وتأكد من أن البريد هو من نظام نور بالفعل

ثم ضع كلمة السر الجديدة وكرره في الخانة الثانية، ومن ثم اضغط على التالي.

تسجيل الدخول في البوابة الالكترونية منصة مدرستي السعودية

يمكن التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للحصول على الدروس الجديدة في حال رغبة الطالب في ذلك، كما يمكن الاطلاع على حل اسئلة منصة مدرستي الشائعة والتي تمكنك من حل جميع المشاكل التي تواجهك في أثناء تصفح المنصة، تجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم أشار إلى أن التعليم في الموسم القادم سيكون في المدارس الحضورية بعد انتهاء برنامج التلقيح لجميع العاملين في الوظائف التعليمية والطلاب والطالبات.