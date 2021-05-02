نتائج المتوسطة نظام نور .. رابط استعلام نتائج نظام نور بالهوية فقط

يبحث الطلاب عن نتائج المتوسطة نظام نور بالتزامن مع ظهور نتائج المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بعد انتهاء اختبارات المراحل التعليمية الأساسية كافة ابتداء من المرحلة الابتدائية ومروراً بالمتوسطة، وانتهاء بالثانوية، وفي هذا المقال نستعرض رابط الاستعلام عن نتائج الطلبة في نظام نور عبر الهوية والرقم السري.

نتائج المتوسطة نظام نور في المملكة للمراحل التعليمية كافة

يستطيع الآن جميع الطلاب الراغبين بالحصول على علامات نتائجهم الدخول إلى نظام نور الالكتروني والبحث عن النتيجة والدخول بواسطة الرقم السري ورقم البطاقة الشخصية، على صعيد متصل أعلنت في وقت سابق وزارة التعليم أن النتائج جميعها والمتعلقة بـ الاختبارات النهائية 1442 ستصدر عبر البوابة الالكترونية نور ، حيث بات بإمكان أولياء الأمور استخراج نتائج أبنائهم في المرحلة الابتدائية والطلاب في المرحلتين الثانوية والمتوسطة.

إحصائيات منصة مدرستي حول اختبارات الطلاب في الفصل الثاني

تجاوزت عدد الاختبارات المقامة في منصة مدرستي التعليمية للمراحل التعليمية الثانوية والمتوسطة والابتدائية أكثر من 500 مليون اختبار لمختلف المواد الدراسية، كما أعلنت في وقت سابق الوزارة عن تجاوز عدد الزيارات في منصة مدرستي إلى أكثر من 600 مليون زيارة خلال الفصل الدراسي الثاني 2021.

رابط مدرستي التعليمية لتسجيل الدخول والحصول على الدروس

كانت السنة الدراسية الحالية استثنائية عن باقي السنوات الدراسية في المملكة، حيث تحول التعليم في المملكة إلى التعليم الإلكتروني بشكل شبه كامل، ويعود ذلك لسبب وجود الأزمة الصحية التي عاشتها المملكة وبقية بلدان العالم، يذكر أن التعليم في السنة الدراسية القادمة من المتوقع أن يتحول إلى دراسة حضورية بعد الانتهاء من برنامج التلقيح لـ شاغلي الوظائف التعليمية والطلاب والطالبات في جميع مدارس مدن ومحافظات المملكة، حيث أدلى بذلك وزير التعليم السعودي بعد التنسيق مع وزارة الصحة السعودية.