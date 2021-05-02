نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن في رمضان ١٤٤٢ في السعودية هذا الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن في رمضان ١٤٤٢ تم تحديده حيث تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة دعم حساب المواطن وهو برنامج أعلنت عنه الوزارة منذ سنوات وذلك للتقليل من حالة الفقر الموجودة داخل المملكة بين محدودي الدخل لمساعدتهم وتزويدهم براتب شهري يتم تقديمه للفقراء ومحدودي الدخل من قبل الدولة وهذا لمواجهة التغيرات الاقتصادية وبالأخص بعد ظهور الوباء المستجد ولقد بات الكثير من المواطنين بالمملكة والمستفيدين من الحساب بالتساؤل عن موعد صرف حساب المواطن في شهر رمضان وهذا ما نقوم بعرضه من خلال مقالنا هذا.

موعد صرف حساب المواطن في شهر رمضان ١٤٤٢

لقد قامت حكومة المملكة بتحديد موعد صرف الدفعة القادمة من دعم برنامج حساب المواطن في شهر رمضان الكريم وهي تعتبر الدفعه ال ٤٢ من حساب المواطن وهذا بتاريخ يوم العاشر من شهر مايو (١٠/٥/٢٠٢١) ميلاديا وهو يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان (28/9/2021) وهذا يعتبر قبل انتهاء الشهر بيوم أو يومين حسب الرؤية الخاصة ببداية شهر شوال ويتم تحديد قيمة دعم حساب المواطن حسب ظروف كل مواطن وتكون بالأسبقية لمن هو يحتاج للدعم المالي أكثر لصرف هذا الدعم أولاً.

طريقه الاستعلام عن حساب المواطن ١٤٤٢

من الممكن التعرف والإستعلام عن حساب المواطن بإتباع الخطوات الآتية

أولا يتم الدخول الي حساب المواطن

يتم إختيار مربع الاستعلام عن حساب المواطن والضغط عليه

يتم إدخال رقم الهويه الخاصة به

يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم ورمز التحقق البشري المرئي الذي يتم عرضه على الشاشة

الضغط على كلمة عرض

وأخيراً يتم عرض جميع التفاصيل كامله الخاصة بقيمة وأهلية ومدى استحقاقه لهذا العدم من البرنامج

خطوات التسجيل في حساب المواطن ١٤٤٢

من الممكن لأي مواطن بالمملكة العربية السعودية أن يقوم بالتسجيل في حساب المواطن ولكن لابد أن تتوافر فيه كافة الشروط التي يتم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وليقوم المواطن بالتسجيل في الحساب عليه اتباع الخطوات الآتية.

أولا يتم الدخول على حساب المواطن الموقع الالكتروني

يتم الضغط علي تسجيل جديد

يقوم المواطن بإدخال جميع البيانات الخاصة به مثل رقم الهويه وتاريخ الميلاد “الهجري وليس الميلادي” ورقم التليفون أو الجوال

ثم يتم كتابة كود التحقق الموجود علي الشاشة بشكل صحيح.

يتم عرض بنود يجب قرائتها جيداً ثم يتم الضغط علي (الموافقة على التعهد)

يتم النقر علي كلمه تسجيل

وبعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة عبر رقم الجوال الذي يتم تسجيله من قبل

يتم تسجيل الدخول وذلك بواسطة رقم الهوية أو كلمه المرور التي يتم إرسالها في الرسالة أو كود التحقق

الضغط على تسجيل الدخول، والبدء في تقديم طلب الحصول على دعم برنامج حساب المواطن

وعند الحاجة في تغيير كلمه المرور يتم الانتقال الى صفحهة جديده وتأكيدها مره أخرى ثم يتم الضغط علي تغيير

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على كافة المعلومات الخاصة عن موعد صرف حساب المواطن في رمضان ١٤٤٢ هذا الشهر بالمملكة العربية السعودية وعرفنا كذلك كيفيه التسجيل في حساب المواطن إلكترونيا وأيضاً طريقه الاستعلام عن حساب المواطن بطريقة تفصيلية.