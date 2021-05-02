نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع قروض البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنواع قروض البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية يمنح البنك الأهلي التجاري قروضا كثيرة للمواطنين بالمملكة، وهى قروض حسب الشريعة الإسلامية، والقروض تناسب احتياجات الأفراد المعيشية، ويساعد البنك أيضا الراغبين في الادخار، واستثمار أموالهم، ويوفر البنك العديد من الادخاريات والاستثمارات، وذلك بتسهيلات كبيرة وتيسيرات في الأقساط، ويتم ذلك من خلال برامج محددة القواعد والشروط وتتفق مع الشريعة الإسلامية، وتلبى قروض البنك متطلبات العميل وتناسب كل احتياجاته في المستقبل، ويلجأ للبنك أيضا الذين يمرون بضائقة مالية، فيقدم البنك القروض الشخصية لهم، ويتم تحصيل مصاريف أدارية للقرض حوالى خمسة ألاف ريال سعودي، ويتم ذلك ببعض القواعد والشروط.

أنواع قروض البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية

قرض الأهلي بتحويل المديونية. برنامج تمويل الأهلي الشخصي قصير الأجل. تمويل الأهلي بضمان الاستثمار. برنامج القسط المرن وهو عبارة عن أقساط متغيرة شهريا موافقة لحالة العميل. التمويل الإضافي والتكميلي. تمويل الأهلي بالسلع المحلية. تمويل الأهلي بالأسهم المحلية.

وسوف أتكلم عن بعض أنواع القروض من البنك الأهلي التجاري والشروط الواجبة على المتقدم للقرض.

شروط الحصول على برنامج تمويل الأهلي الشخصي قصير الأجل

يقدم هذا النظام من التمويل مميزات كثيره لطالب التمويل، فتمتد نظام الأقساط فيها إلى سنة، ويتيح البنك للعميل أن يسدد أقساطه على نصف سنة، ويمكن له السداد المبكر للأقساط، وهناك شروطا لهذا النظام من التمويل:

يمنح البنك التمويل خمسة ألاف ريال سعودي كحد أدني، وحد اقصي مليون ونصف ريال سعودي. يشترط أن يحصل على التمويل للمواطنين السعودين فقط من موظفي الحكومة والقطاع الخاص. يجب ألا تقل مدة عمل العميل عن شهر في الجهة التابعة له. يتم أعطاء الشخص القرض على ألا يقل راتبه الشهرى عن ثلاثة الآف ريال سعودي. لا يقل عمر المقترض عن ثمانية عشر سنة ولا يتعدى ستون سنة.

شروط الحصول على قرض الأهلي بضمان الاستثمار

يمنح البنك الأهلي التجاري قرض الأهلي بضمان الاستثمار أو المحفظة الاستثمارية للعميل، ويعطى المقترض مرونة كبيره في تسديد القرض والسداد المبكر، ويستطيع المقترض الحصول على تامين تكافلي مجاني في حالة العجز أو الوفاة، وهناك شروطا لذلك:

يتم أتاحه هذا النوع من التمويل للمواطنين السعودين والوافدين. يجب أن لا يقل عمر العميل عن ثمانية عشر سنة. تمتد فترة التمويل الأهلي بضمان الاستثمار من ثلاث شهور كحد أدني وحتى ثلاث سنوات كحد اقصي. يبدأ التمويل كحد ادني خمسة عشر ألف ريال، وكحد اقصي ثلاث مليون ريال.

برنامج القسط المرن وشروطه للبنك الأهلي التجاري

تعمل سياسة البنك على التمويل لقروض مرنة تتناسب مع الاستقطاعات الشهرية من راتب العميل، ويتم تحديد القسط على هذا، ويتيح هذا البرنامج على إمكانية التقسيط المبكر، ويمنح العميل تامين تكافلي مجانا، وييسر البنك أقساطا شهرية تصل إلى خمس سنوات، وهناك شرط للقسط المرن: