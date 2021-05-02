إجازة نهاية العام الدراسي في السعودية 2021-1442 للموسم الدراسي الحالي

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عمر شويل - جدة بعد تقديم اختبارات الطلاب النهائية في السعودية لتصبح في شهر رمضان بعدما كان المقرر لها أن تكون في شهر شوال تم تقديم الإجازة النهائية للعام الدراسي الحالي للطلاب كذلك، وهذا ما يريد الطلاب معرفته موعد إجازة نهاية العام الدراسي بالمراحل التعليمية المختلفة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وقد قام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتحديد موعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي الحالي.

إجازة نهاية العام الدراسي في السعودية

تم إصدار قرار ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين خاص بموعد الإجازة النهائية للعام الدراسي الحالي وللفصل الدراسي الثاني للطلاب مراعاةً لاحتياجات الطلاب والخوف على الطلاب والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ولكي يتمكنوا من الاستمتاع بشهر رمضان الكريم وكذلك إجازة عيد الفطر المبارك.

لذلك أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الاختبارات النهائية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي يجب أن تنتهي قبل انتهاء شهر رمضان الكريم على أن يكون موعد إجازة نهاية العام الدراسي في السعودية 2021-1442 مع بداية عيد الفطر المبارك.

الاختبارات النهائية للطلاب بالسعودية

قام خادم الحرمين الشريفين بتلبية رغبة الطلاب في تقديم الاختبارات النهائية لهم فجاءت بالشكل التالي:

اختبارات المرحلة الابتدائية في الثالث عشر من أبريل لتكون بداية إجازة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في الثاني والعشرين من أبريل.

اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية النهائية في الثامن عشر من أبريل لتكون بداية إجازة المرحلة المتوسطة والثانوية في التاسع والعشرين من أبريل.

تدابير الاختبارات النهائية بالسعودية

كما وقد وضعت الحكومة السعودية مجموعة هامة من التدابير الوقائية لحماية الطلاب ضد فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وشرط هام التسجيل في تطبيق توكلنا للتعرف على الحالة الصحية لجميع المتواجدين.