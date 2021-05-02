تطبيق أبشر يتيح خدمة فرجت والبحث عن الحالات المستحقة

كانت للمنصات الإلكترونية الخدمية النصيب الأكبر من الاهتمام في محركات البحث عن توفير الخدمات للمواطنين وتقديم كافة المساعدات للمواطنين المحتاجين والأسر الفقيرة، وكان لتطبيق أبشر الذي يتيح خدمة فرجت والبحث عن الحالات المستحقة وتقديم كل الدعم والمساعدات المطلوبة لهم ، وأكدت خدمة فرجت أنها أصبحت متاحة الآن عبر الجوال من خلال تطبيق أبشر أفراد الجديد، ويمكن تحميل تطبيق أبشر أفراد الآن عبر: أبل – وأندرويد – وهواوي، ومن الجدير بالذكر أن منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، أدرجت خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”، التي تمكن أهل الخير المتبرعين من مساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وسداد ديونهم بشكل آمن.

مزايا وخدمات منصة فرجت:

وأوضحت الخدمة من خلال حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن خدمة “فرجت” بعد إضافتها إلى تطبيق “أبشر أفراد الجديد”، بالبحث عن الحالات المستحقة، وأن مميزاتها البحث عن الحالات المستحقة، واستعراض تفاصيل الحالات، مثل مدة الحكم والعمر وعدد أفراد الأسرة والمبلغ المتبقي، والتحقق من رقم الفاتورة للتأكد من صحة إدراجها في الخدمة، وعرض الموقوفين الأكثر استحقاقاً آلياً، وفق الحالات المدرجة فيها.

أهداف منصة فرجت الاجتماعية:

وحققت منصة فرجت العديد من الأهداف الاجتماعية والخدمات للمواطنين التي تسعى إلى تحقيقها، وظهر ذلك جليًّا في حجم التبرعات المالية للمحكومين والتي ساهمت في الوفاء بالتزاماتهم المالية لدائنيهم وبالتالي إطلاق سراحهم؛ مما أكد للجميع روح العطاء والسخاء المتأصلة في المجتمع السعودي وأبنائه، وحرصًا على تسهيل سبل الخير الآمنة للتبرع للمستفيدين ، وتهدف الخدمة إلى مراعاة عدد من المعايير مثل الأمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة ووسيلة آمنة ومستمرة تراعي الخصوصية للمتبرع والمستفيد.

منصة أبشر وإحسان:

وتعددت منصات الخير الالكترونية حتى يسهل لمن يريد التبرع لوضع تبرعه في مكانه الصحيح وكذلك لمن يستفيد من الأموال التي يصل للمستحقين المساعدة من وصولها دون نصب أو احتيال من أي جهة ما ، فيستطيع المتبرعين الآن الوصول إلى الخدمة من منصتي “أبشر” – “إحسان”، وذلك حرصا على تسهيل سبل الخير الآمنة للتبرع للمستفيدين من الخدمة، دون الوقوع في عمليات احتيال أو الدخول لمواقع وهمية، كما يجب على المتبرعين التأكد من صحة الفواتير التي يرغبون في سدادها من خلال منصتي أبشر وإحسان، إضافة إلى موقع ناجز التابع لوزارة العدل، والتأكد من مقدار المبلغ المدخل المراد التبرع به لفواتير “فرجت” قبل إتمام عملية الدفع.