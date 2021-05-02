كيفية طلب الإعفاء من بنك الراجحي وشروط تأجيل الأقساط وقبول طلب الإعفاء 1442

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عمر شويل - جدة كيفية طلب الإعفاء من بنك الراجحي وشروط تأجيل الأقساط، يسعى بنك الراجحي دائمًا لراحة وخدمة العملاء، كما يسهل عليهم جميع الخدمات التي تقام داخل البنك، مثل إجراءات الحصول على القروض، كما يوفر البنك في الفترة الحالية خدمة الإعفاء وتأجيل الأقساط، وذلك لمساعدة الدولة بما تمر به من أزمات اقتصادية.

كيفية طلب الإعفاء من بنك الراجحي وشروط تأجيل الأقساط

يعد بنك الراجحي من أشهر وأفضل البنوك داخل المملكة العربية السعودية، كما يمتلك البنك سمعة جيدة وثقة كبيرة من قبل العملاء، ومن أفضل الخدمات التي قدمها البنك في الفترة الأخيرة هي طلب الإعفاء وتأجيل الأقساط، ولكن وضع شروط لهذه الخدمة وهي:

إذا أصاب الشخص صاحب القرض بعجز وأصبح غير قادر على المشي والحركة.

أو صاحب القرض قد توفى وفي هذه الحالة يمكن التقديم على إعفاء من القرض.

ويسمح البنك بتأجيل الأقساط، ويتيح للعميل هذه الخدمة كل عدة سنوات وذلك من خلال تمويل آخر يكون بنفس قيمة الأقساط التي تم تسديدها، وبمكن ذلك من خلال بعض الآليات.

شروط تأجيل الأقساط وقبول طلب الإعفاء

عند تنفيذ إجراءات القرض مع العميل يتم وضع عقد به بعض البنود والقوانين لضمان حق العميل والبنك في نفس الوقت.

ومن شروط إجراء الإعفاء عن سداد القرض هي وفاة صاحب القرض، أو أنه أصاب بحادثة جعلته غير قادر على التحرك تمامًا.

هي وفاة صاحب القرض، أو أنه أصاب بحادثة جعلته غير قادر على التحرك تمامًا. وهنا يكون البنك في حالة إجبار على أن يعفي العميل عن السداد وأن يجمع جميع الأقساط المسددة منذ الوفاة أو الإعاقة، ولكن يستثنى بعض الحالات وهي:

وأن يجمع جميع الأقساط المسددة منذ الوفاة أو الإعاقة، ولكن يستثنى بعض الحالات وهي: أن يكون الشخص متعمد إصابته وعجزه حتى وأن كان مريض نفسي.

تعاطي المخدرات أو بعض العقاقير التي تحتوي على مواد مخدرة.

أن يكون الشخص توفى نتيجة كارثة طبيعية.

في حالة إذا كان صاحب القرض مشترك في إحدى الرياضات التي تعد خطيرة بعض الشيء، وتسببت له في الوفاة أو العجز.

إذا كانت طبيعة العمل قد تسبب الوفاة.

لقد تبين لنا شروط طلب الإعفاء من بنك الراجحي وشروط تأجيل الأقساط، وهذه الخدمة التي قدمها البنك في الفترة الأخيرة من أجل كسب ثقة العملاء، ولكي تضمن حقوقهم جميعًا، الأمر الذي جعله من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية.