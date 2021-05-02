يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية فرص تمويلية متعددة تساهم في إتاحة سيولة مالية لعملاؤه تسهل لهم تحقيق تطلعاتهم وخططهم المالية ، ومنتج تمويل التورق من بنك الرياض يعتمد علي تداول الأسهم لتوفير سيولة مالية بصورة توافق أحكام الشريعة الإسلامية ، وتمويل التورق من بنك الرياض يعتمد هامش ربح منافس مقارنة بعروض التمويل التي تقدمها البنوك الأخري بالمملكة ، وعملية التورق برامج خاصة تتناسب مع جميع قطاعات العمل مثل القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذلك المتقاعدين ببرامج سداد مرنة وميسرة ، كل ما عليك القيام به هو شراء سلعة محلية يمتلكها البنك بالتقسيط، ثم تقوم بتوكيل من تراه مناسبا لبيع السلعة بموجب نموذج التوكيل المعتمد من الهيئة الشرعية ليضع لك الوكيل ثمن السلعة في حسابك البنكي كسيولة مالية أو شراء أسهم محلية عن طريق البنك ثم تحويلها إلى محفظة العميل ، وتمويل التورق أحد عروض تمويل بنك الرياض التي قدمناها لكم سابقاً.

مميزات منتج تمويل التورق من بنك الرياض

كما أن التمويل الشخصي بقيمة 150 ألف ريال من بنك الرياض له العديد من المميزات فإن منتج تمويل التورق يقدم بعض المميزات كالآتي :

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية سداد الالتزامات الخاصة بالعميل والقائمة لدى البنوك الأخرى بالمملكة.

يقدم البنك برامج خاصة تتناسب مع جميع قطاعات العمل مثل القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذلك المتقاعدين.

يقدم البنك إجراءات سهلة وسريعة للحصول علي التمويل.

يقدم البنك هامش ربح تنافسي.

إمكانية تمويل المتقاعدين حتى 70 عاماً مع مميزات إضافية.

إذا كان التمويل مقابل تحويل الراتب للبنك، يتم إلغاء الدين وإعفاء الورثة في حالة الوفاة (لا قدر الله).

طريقة تقديم طلب منتج تمويل المرابحة من بنك الرياض

يقوم العميل بزيارة أحد فروع بنك الرياض مع تحضير الوثاق التالية لتقديم طلب التمويل :

شهادة تعريف مفردات راتب من جهة العمل.

خطاب تعهد تحويل راتب من جهة العمل لبنك الرياض.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين.

نسخة من بطاقة الإقامة للمقيمين سارية الصلاحية.

تعبئة نماذج طلب التمويل عند الوصل لمقر البنك.

وللمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال علي رقم الهاتف المجاني الخاص ببنك الرياض : 2020124800 ، ويمكنكم التعرف علي طريقة الحصول علي قرض تمويلي بقيمة 300 ألف ريال بدون تحويل راتب من بنك الرياض من خلال موقعنا.

اشتراطات تقديم طلب التمويل

يضع بنك الرياض الاشتراطات لتقديم طلب الاقتراض وفق الأنواع التالية والتي يمكنكم معرفة الشروط الخاصة بها عبر موقعنا كالآتي :