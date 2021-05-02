نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق مصرف الراجحي الجديد 2021 ومميزاته ورابط التحميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق مصرف الراجحي الجديد 2021، يعد مصرف الراجحي من أكثر البنوك التي تقدم قروض للأشخاص المستحقين، فقد زادت عمليات البحث حول تطبيق الراجحي خلال هذه الأيام خاصة بعد أن أعلن مصرف الراجحي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عن توقف التطبيق القديم عن العمل بشكل نهائي وبدء العمل بتطبيق مصر الراجحي الجديد 2021، ويتم الدخول على تطبيق مصرف الراجحي لكل من مستخدمي نظام الأيفون ونظام الأندرويد، علماً بأننا نعرض لكافة متابعي موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال رابط تحميل تطبيق مصرف الراجحي الجديد 2021، وأهم المميزات التي يمكن الاستفادة من خلالها.

رابط تحميل تطبيق مصرف الراجحي:

بعد أن واجه مصرف الراجحي من خلال خدمة العملاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عدداً من الشكاوى واللجوء لخدمة العملاء لسرعة حل المشكلة، فقد واجه المستخدمون لتطبيق الراجحي من خلال الهاتف المحمول عدم القدرة على الاستجابة لطلباتهم مما أثار نوعاً من الجدل، وبعد ذلك مباشرة أعلن المسئول الرسمي عن مصرف الراجحي بتعطيل تطبيق الراجحي القديم ويبدأ العمل على تطبيق مصرف راجحي جديد يتمتع بمزايا عدة يمكن الاستفادة منها على مرور الوقت.

ونعرض من خلال هذا المقال رابط تحميل تطبيق مصرف الراجحي لكافة الأنظمة التي يتم العمل من خلالها ومن هذه الأنظمة:

تطبيق مصر الراجحي لنظام الأيفون تطبيق مصرف الراجحي لنظام الأندرويد

شروط فتح حساب في المصرف الراجحي:

أكد مصرف الراجحي على ضرورة توافر الشروط التي سوف نوضحها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال على أنه من يرغب في فتح حساب لدى مصرف الراجحي، وهذه الشروط هي:

أن يقر الشخص الذي يرغب في تقديم طلب فتح حساب أنه لا يشغل ولم يشغل سابقاً أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الوالدين – الزوج والزوجة – الأبناء والبنات)، أي منصب سياسي في الدولة.

يقر العميل بأنه بكامل أهليته وقواه العقليةوإنه مسئولاً عن كافة تصرفاته، وإدارة حساب شخصي لدى المصرف بمفرده.

يقر العميل بموافقته على فتح الحساب عبر الموقع بشكل شخصي، وأنه المستفيد من الحساب.

يقر العميل بوجود مستند هوية أو الإقامة سارية الصلاحية.

يقر العميل بصحة كافة المعلومات التي تم تقديمها أثناء فتح الحساب

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة رغبة الشخص المتقدم في معرفة كافة الشروط التي أوضحها المصرف الراجحي يمكن من خلال الدخول على الرابط الرسمي لمصرف الراجحي.

مميزات تطبيق مصرف الراجحي الجديد 2021:

يتميز مصرف الراجحي الجديد بعدة مميزات يتم الاستفادة منها من خلال الأشخاص المستخدمين أصحاب الحسابات البنكية، وفي حالة رغبة أحد المستفيدين في الحصول على قروض، ومن أهم هذه المميزات هو سهولة التعامل بين العميل وخدمة العملاء وضمان أمان الحدمة المقدمة لهم، بالإضافة إلى التسوق من خلال المتجر الإلكتروني في تطبيق الراجحي، وقد تم تصميمه على أعلى جودة وتطويره على أعلى مستوى ليصبح ذو واجهة جديدة ومتطورة، ويقدم العديد من الخدمات المصرفية الشخصية، كما يمكن أيضاً من خلاله الحصول على التمويل الشخصي بسرعة هائلة.