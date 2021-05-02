نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الفطر 2021 للعاملين في القطاع العام والخاص بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الفطر سواء للعاملين في القطاع الخاص أو العاملين في القطاع العام داخل المملكة العربية السعودية من الأمور التي تشغل بال الكثيرين من العاملين، وكان موعد الإجازة قد تحدد بالفعل من قبل الخدمة المدنية، ولكن موعد الإجازة والمدة الخاصة بها تختلف بصورة كبيرة بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام، فمن المعروف أن العاملين في القطاع العام يحصلون على مدة أطول من العاملين في القطاع الخاص.

موعد اجازة عيد الفطر 2021 في السعودية

موعد اجازة عيد الفطر تم تحديده للعاملين في القطاعات التي تخضع لنظام الخدمة المدنية بما يتوافق بصورة تامة مع ما جاء في لائحة الاجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية، فقد نصت المادة الرابعة من اللائحة على أن الإجازة الخاصة بعيد الفطر بالنسبة للعاملين بالخدمة المدنية تبدأ من يوم الخامس والعشرين من رمضان، وتستمر هذه العطلة لمدة إحدى عشر يوما.

وذلك وفقا للحسابات الفلكية، وسوف تكون بداية العمل الرسمي في يوم السادس من شهر شوال للعام الهجري 1442.

الإجازة الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية

كما ذكرنا سابقا أن موعد اجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص يختلف عنه عن العاملين في القطاع العام، فإجازة العاملين في القطاع الخاص تبدأ في اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المعظم، سواء أكان هذا اليوم يوافق يوم عيد الفطر، أو وافق يوم الثلاثين من شهر رمضان.

وبذلك سوف تبدأ الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص في يوم 30 رمضان الموافق الثاني عشر من شهر مايو لسنة 2021 ميلادية، وموعد العودة من إجازة عيد الفطر مختلف أيضا.

فسوف يعود عمال القطاع الخاص من موعد اجازة عيد الفطر في يوم الرابع من شوال لسنة 1442 هجرية.