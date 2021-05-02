خطوات التعريف بالمعاش الفوري من المؤسسة العامة للتقاعد و البيانات المطلوبة

خطوات التعريف بالمعاش الفوري من المؤسسة العامة للتقاعد حيث أن المؤسسة قد أوضحت أن عمل مستحق المعاش التقاعدي في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر علي حصوله علي المعاش التقاعدي، كما أن المؤسسة نوهت أنه تم إتاحة إمكانيه الحصول على تعريف بالمعاش التقاعدي إلكترونيا،وقد أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عدد من الخطوات للإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد إلكترونيا، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل، تتيح خدمة التعريف بالمعاش لعملاء المؤسسة العامة للتقاعد استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية.

خطوات التعريف بالمعاش الفوري من المؤسسة العامة للتقاعد

هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لتتم عملية التعريف بالمعاش الفوري من مؤسسة التقاعد، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي:

أن يقوم صاحب المعاش بالدخول إلي الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد. ثم بعد قم بالولوج إلي خدمة التعريف بالمعاش الفوري. اضغط علي أيقونة أبدأ الخدمة. ثم إدخال البيانات المطلوبة ورمز التحقق المرسل على رقم الجوال. قم باستعراض بيانات المعاش. أنقر على أيقونة عرض خطاب المعاش لمعاينة خطاب التعريف.

البيانات المطلوبة لتعريف المعاش

اسم المتقاعد صاحب المعاش التقاعدي . اسم المستفيد من المعاش . كتابة المستفيد رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر . علي المستفيد كتابة نصيبه من المعاش أو مقدار المعاش . إدخال رقم حساب الآبيان و الحسميات . و أخيرا قم بإدخال الرقم المرجعي .

شروط تغير حالة المستفيد من مؤسسة التقاعد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط الواجب توافره في حال أراد المستفيد تغير حالته، وتكون الشروط كالتالي:

أن يكون مقدم الطلب مستفيدا مخصصا له نصيب من معاش تقاعدي. أن يكون مقدم الطلب قائم بالصرف عن مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي. يشترط علي مقدم الطلب التسجيل في الخدمات الإلكترونية. في حال حدوث تغيير في حالة المستفيد.

والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أكدت أن تغيير حالة المستفيد تتطلب أن يكون مقدم الطلب مستفيدًا مخصصًا له نصيب من معاش تقاعدي، كما يمكن التعرف علي خطوات الاستعلام عن التعريف الفوري للمعاش التقاعدي بمؤسسة التقاعد.