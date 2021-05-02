شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأحد

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 937 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 11 حالة وفاة ، و 1120 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 419348 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 402664 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6979 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأحد .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :