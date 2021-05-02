بنسبة 65%.. ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال مارس الماضي

بلادي – الرياض:

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال شهر مارس 2021 بنسبة 65% لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 40.84 مليار ريال مقارنة ﺑ24.79 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2020.

ووفقًا لما أظهرته نشرة البنك المركزي السعودي “ساما” الشهرية، فإن المبيعات تمت من خلال 395.9 مليون عملية، وعبر 792.8 ألف جهاز، فيما تعد قيمة المبيعات عبر نقاط البيع التي تمت خلال شهر مارس الماضي الأعلى على الإطلاق.

وأبانت أن السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي سجلت خلال شهر مارس الماضي انخفاضا بنسبة 4% لتصل نحو 54.66 مليار ريال، مقارنة بسحوبات مارس 2020 والتي بلغت 56.9 مليار ريال، مشيرة إلى أن هذه السحوبات تمت من خلال 17.3 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 149.2 مليون عملية.

ويصل بذلك حجم إنفاق المستهلكين في المملكة خلال شهر مارس الماضي إلى نحو 95.50 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 17%، مقارنة بنحو 81.69 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.