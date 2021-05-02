“توكلنا” يوضح متى تظهر الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” وكم تستمر في التطبيق

بلادي – الرياض:
كشف تطبيق “توكلنا”، عن المدة الزمنية التي تظهر فيها الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” وكم تستمر في التطبيق، وذلك لمن تلقوا التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.
وأوضح “توكلنا” أن الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” (أخضر غامق)، تظهر في التطبيق لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.
وأشار إلى أن حالة “محصّن جرعة أولى” تستمر لمدة 180 يومًا من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو تثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.
جاء ذلك ردا على استفسار من أحد الأشخاص أخذ اللقاح لكن حالته الصحية في التطبيق لم تتغير.
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