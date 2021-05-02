تعيين منصور بن ماضي رئيساً تنفيذياً لصندوق التنمية العقارية

بلادي – الرياض:

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، على تعيين منصور بن سعيد بن ماضي رئيساً تنفيذياً للصندوق.

من جانبه، أعرب بن ماضي عن شكره وتقديره للوزير وأعضاء المجلس على ثقتهم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق تطلعات القيادة تزامناً مع إقرار النظام الجديد للصندوق الذي منحه صلاحيات أكبر تهدف إلى توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في تمكين المواطن من السكن الملائم.

وأشار إلى أن قطاع التمويل العقاري في المملكة يشهد تطوراً متنامياً خلال الفترة الماضية من انطلاق رؤية 2030، لافتا إلى أن الهدف في المرحلة المقبلة هو مواصلة التنمية العمرانية وتسهيل وتبسيط إجراءات مستفيدي “القرض المدعُوم”، وفق استراتيجية الصندوق، لتعزيز البنية التقنية وجودة الأداء.

ويمتلك بن ماضي خبرة قيادية وعملية تزيد على 30 عاماً في القطاع المالي عمل خلالها على تخطيط وإطلاق العديد من المنتجات والحلول المالية والتمويلية، وقيادة المشاريع الرقمية على المستويين المحلي والدولي، وتقلد العديد من المناصب كان آخرها تكليفه مشرفاً عاماً على الصندوق، حقق خلالها نجاحات متميزة.