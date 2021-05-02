“البيئة والزراعة”: المملكة لا تعتمد على بلد بعينه في الاستيراد.. والواردات من لبنان لا تتجاوز 1%

بلادي – الرياض:
أكد المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، أحمد المسيند، أن المملكة لا تعتمد على بلد بعينه في الاستيراد.
وأضاف المسيند، وفقًا لـ”عكاظ”، أن لبنان تمثل حصة قليلة للغاية من واردات المملكة من الفواكه مقارنةً بما تستورده من الدول الأخرى والمنتج محليًا، مشيرا إلى أن نسبة الفواكه والخضراوات التي تُستورد من لبنان لا تتجاوز 1% من حصة السوق.
وأعربت السلطات اللبنانية، الإثنين الماضي، عن أملها في أن تعيد المملكة النظر في قرار وقف استيراد الخضار والفواكه اللبنانية أو مرورها عبر أراضيها، وكلف رئيس لبنان المدعي العام بمتابعة التحقيقات في عمليات تهريب المخدرات باتجاه السعودية، وإطلاع مسؤولي المملكة عليها.
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