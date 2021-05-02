ضبط شاب أطلق النار على إحدى محطات الوقود بالأفلاج

بلادي – الرياض:
تمكنت فرق دوريات شرطة الأفلاج، من ضبط شاب في العقد الثالث من عمره، أطلق النار على محطة وقود بعد خلاف مع العاملين بها.
وأوضحت شرطة الأفلاج، أنها تلقت بلاغًا يفيد بتعرض إحدى محطات الوقود بالمحافظة لإطلاق نار من قِبل مجهول وهروبه من الموقع، حيث باشرت دوريات الشرطة البلاغ.
وأبانت أنه جرى ضبط المتهم، وتم فتح ملف تحقيق بالحادثِة، تمهيدًا لإحالته للجهات المختصة بالمحافظة.
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