طريقة التبرع بمنصة إحسان وإهداء التبرع لشخص آخر

يتساءل السعوديين عن طريقة التبرع بمنصة إحسان وذلك حتى يساهموا في عمل الخيرات خلال الشهر الكريم، ومن الجدير بالذكر أن هذه المنصة تم إطلاقها من قبل هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي بالسعودية حتى يساعد المقتدرون ماديا الفقراء على ظروف الحياة.

طريقة التبرع بمنصة إحسان

إذا كنت تريد أن تتبرع للمحتاجين خلال شهر رمضان الكريم فيمكنك القيام بذلك من خلال منصة إحسان من خلال مجموعة من الخطوات كما يلي:

لابد أن تقوم بالدخول على منصة إحسان الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

لابد أن تقوم بتسجيل الدخول من خلال اسم للمستخدم وكلمة مرور ومن بعد ذلك يمكنك أن تنقر على كلمة تبرع الآن.

سيعرض لك الموقع مجموعة من الخيارات المتعلقة بالجهة التي تريد التبرع لها، أو الحالات التي تريد وصول المال لها.

من بعد ذلك يمكنك مطالعة التفاصيل الخاصة بالتبرع ومن ثم حدد المبلغ المادي ال1ي ستضعه في منصة إحسان.

لابد من تحديد طريقة الدفع المتناسبة معك ومن ثم قم بالنقر على تبرع الآن حتى تتم عملية نقل المال.

طريقة تحويل التبرع لشخص آخر

غير طريقة التبرع بمنصة إحسان العامة يمكنك أن تقوم بتخصيص التبرع لشخص ما حيث يعمل الموقع على إرسال المال للشخص المحدد، فقط عليك إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على منصة إحسان ومن ثم أنقر على كلمة تبرع الآن.

أدخل على تفاصيل التبرع وحدد المبلغ الذي تريد التبرع به وطريقة التبرع.

وقبل النقر على تبرع قم بالنقر على أريدها كهدية ومن ثم أدخل أسم ورقم تلفون المتبرع له.

أسماء المستفيدين من منصة إحسان

لقد حددت الحكومة السعودية الفئات التي يمكنها الاستفادة من خدمات إحسان، وذلك حتى يقوموا بالتسجيل على المنصة والحصول على التبرعات، ومن بين المستفيدين ما يلي: