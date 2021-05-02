كيفية تجديد بطاقة صراف الراجحي إلكترونيا وطريقة إصدار بطاقة جديدة

كيفية تجديد بطاقة صراف الراجحي التي أصبحت تجدد إلكترونيا دون الحاجة الذهاب إلى فروع مصرف الراجحي ويمكن تجديد البطاقة من خلال الموقع الالكتروانى الخاص بالبنك، كما أن بنك الراجحي يقدم العديد من الخدمات الهامة لعملائه والعمل على تطوير أليات البنك لكونه من اهم مصارف المملكة واقدمها ويتميز بوجد فروع كثير في داخل المملكة وخارجها، كما يمكن تجديد بطاقة صراف الراجحي عبر أجهزة الصراف الآلي أو استخراج بطاقة جديدة وكذلك إصدار بدل فاقد لذلك يجب تجديد بطاقة صرف الراجحي حيث لأيمكن أجراء أي عملية بنكية وهى منتهية الصلاحية، كما أن البنك يقدم أيضا أمكانية تجديد بطاقة الصراف الراجحي المفقودة أو انتهاء تاريخ البطاقة.

كيفية تجديد بطاقة صراف الراجحي إلكترونيا

يجب الولوج إلى موقع بنك الراجحي. ثم الدخول إلى مباشر الأفراد. ثم نكتب اسم المستخدم وكلمة السر. الضغط على “دخول” وكتابة الرقم السري للبطاقة. يتم اختيار معلومات العميل ثم نقوم بتعبئة البيانات المطلوبة. اختيار الخدمة التي نريد إنجازها. ثمّ اتباع التعليمات. النقر على تأكيد الطلب.

طريقة إصدار بطاقة جديدة من بنك الراجحي أون لاين

الدخول إلى موقع مصرف الراجحي . ثم الدخول إلى صفحة الحسابات والبطاقات. النقر على على أيقونة البطاقات الائتمانية. ثم النقر على خيار التقدم بطلب. كتابة البيانات المطلوبة من العميل. ثم إدخال رقم حساب العميل في المصرف وإدخال البريد الإلكتروني. إدخال رقم الهاتف الجوال وإدخال الاسم بالكامل. الضغط على أيقونة إرسال.

والجدير بالذكر أن مصرف الراجحي يعمل على تسهيل الإجراءات على العملاء وذلك من خلال كيفية فتح حساب ثاني في بنك الراجحي 1442 وشروط ومميزات فتح الحساب، غير أيضا يقدم للعملاء رقم موحد يمكن من خلاله التواصل للحصول على عدد من الخدمات التي يقدمها المصرف عن طريق الهاتف والرقم الموحد هو 920000084، ويوجد طرق اخرى للتواصل على الرقم 920003344 متاح لجميع العملاء الحاليين والتواصل على الرقم 8001248880 الخاص بالعملاء المميزين لتلقى الاستفسارات والشكاوى، يمكن التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي التي يتيحها البنك،كما يمكنك طلب الحصول على رقم سري جديد في حالة فقدان الرقم السري الخاص.