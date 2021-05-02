نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم | شروط التمويل العقاري بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن للمتقدمين للحصول على قرض عقاري من استخدام حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم حيث يعتبر بنك الراجحي السعودي أحد أهم وأكبر البنوك التي تقوم بتوفير تمويلات عقارية للراغبين في امتلاك منزل خاص، أو الحصول على وحدات سكنية جديدة، حيث يساهم البنك في شراء البيت وإعطاءه للمستفيد، حيث يتم تقديم قسط شهري للبنك بقيمة تعتمد على ما إن كانت صيغة التمويل بالمرابحة أو الإجار،و فيما يلي سنتعرف على شروط التمويل العقاري بنك الراجحي وكيفية التقديم على هذه التمويل.

شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي

يقوم مؤسسة مصرف الراجحي ب التعاون مع المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية بتقديم خدمات تمويلية للقروض العقارية لشراء بيت سكني أو فيلا سكنية للمواطنين السعوديين.

وقد قام البنك بتوفير بعض الشروط الخاصة بالحصول على تلك الخدمات التمويلية والتي تُحدد في:

أولاً أن يكون المُستفيد بالتمويل مواطناً سعودياً.

يقوم المصرف بتقديم حد أقصى للتمويل 500 ألف ريال سعودي، يتم تقسيطها على مدار 30 سنة من أول الحصول على القرض.

يشترط البنك بتحويل الراتب الخاص بالمستفيد، حتى يتمكن من سداد أقساط التمويل.

أن يكون عمر المُتقدم ما بين 21 إلى 60 سنة.

أن يكون الحد الأدنى للراتب الخاص بالمتقد 200 ريال سعودي.

إذا كان المُتقدم متزوجاً فيجب ألا يقل عمره عن 21 عاماً، وإن كان المتقد أعزب فيلزم ألا يزيد عمره عن 24 عاماً.

يمكن للمطلقة الحصول على تمويل سكني ولكن يكون هذا بعد عامين من بعد صدور وثيقة الطلاق.

إما إن كانت المستفيدة أرملة، فيجب أن تكون قد تجاوزت سن 40 عاماً، لتحصل على هذا التمويل السكني من الراجحي.

كما يتيح بنك التسليف برنامج تمويل العمل الحر، لتحصل على رأس مال لإنشاء مشاريعك الخاصة.

حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم

ولتسهيل عمليات الحسابية الخاصة بالتقسيط أو الأمور المُتعلقة بالتمويل، فقد قام البنك بتوفير ما يُسمى بحاسبة التمويل، حيث يتم إدخال السعر المُقارب لشراء البيت ويتم احتساب القسط الشهري للبنك.

ويمكنك استخدام تلك الخدمة كما يلي:

قم بالدخول إلى منصة مصرف الراجحي. قم بالنزول لأسفل الصفحة. يتم إدخال بيانات التقديم، حيث أدخل ما إن كنت موظفاً في القطاع العام الحكومي، أم القطاع الخاص. قم بإدخال السعر الخاص بعملية شراء العقار. كتابة الراتب الذي تحصل عليه شهرياً. تاريخ الميلاد الخاص بالمستفيد. ثم قم بالنقر على “حساب” ليتم احتساب قيمة التقسيط الشهري الذي سيتم تقديمه للحصول على مثل هذا التمويل السكني من البنك.

فهذه هي جميع الخطوات الخاصة بعملية استخدام حاسبة التمويل العقاري لبنك الراجحي، كما يمكنك معرفة جميع الشروط الخاصة بعملية التمويل العقاري من البنك العقاري السعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل عقاري بنك الراجحي

صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد، وتكون بطاقة سارية. تقديم رسم كروكي للمنزل مُرفقاً به سعر المنزل. ورقة بتعريف الراتب الشهري. الحصول على طلب تقديم للتمويل من البنك.

فهذه هي جميع التفاصيل الخاصة بحاسبة التمويل العقاري المدعوم من بنك الراجحي كما قمنا بتوفير الشروط الخاصة بالحصول على التمويل، وتوضيح الأوراق التي يجب توافرها عند التقديم.