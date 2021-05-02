نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج الأمن الصحي يفتح باب التسجيل والقبول للجنسين 1442هـ في المقال التالي

برنامج الأمن الصحي يفتح باب التسجيل والقبول للجنسين 1442هـ ، بناءً على الخبر الصحفي الذي تم نشره عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التسجيل والقبول لبرنامج الأمن الصحي للجنسين وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 02/05/2021 الموافق 20/09/1442 في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. أهداف ومميزات برنامج الأمن الصحي تزويد المختصين بالمهارات الأساسية اللازمة للتدريب في الأمن الصحي.

منح العديد من المميزات للمتقدمين.

تقديم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج.

دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

تدريب مسئولي الأمن الصحي لدورهم الهام و الفعّال لرفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية.

توفير جميع سُبل الدعم سواء المهني أو العلمي لزيادة القدرة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

رفع كفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحية في حماية المنشأة الصحية. شروط القبول في برنامج الأمن الصحي أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية.

أن لايزيد عمر المُتقدم عن أربعين عامًا.

أن لايكون المُتقدم على رأس عمل أو لديه تأمينات إجتماعية.

أن يكون المُتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات التاليه الحقوق والعلوم السياسية، إدارة الأعمال، العلوم الإجتماعية، اللغات والترجمة، التربية، إدارة الأعمال التطبيقية، السياحة والآثار، و علم الرياضة و النشاط البدني.

القبول بالفحص الطبي والمقابلة الشخصية. المهام التي يقوم بها مسئول الأمن الصحي توجيه وارشاد زوار المنشأة الصحية للوصول إلى أهدافهم بكل سهولة ويُسر.

تقديم الخدمات اللازمة لزوار المنشأة الصحية و المرضي بمستوى كفاءة احترافي. الأوراق و المستندات المطلوبة للقبول ببرنامج الأمن الصحي تقديم شهادة البكالوريوس أو الشهادة المعادلة في حالة أن الشهادة صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.

شهادة اللغة إن وُجدت.

في حالة عدم إرفاق المستندات المطلوبة يتم استبعاد المُتقدم من البرنامج. خطوات التسجيل في برنامج الأمن الصحي الذهاب إلى الموقع الرسمي لبرنامج الأمن الصحي .

. كتابة اسم المُستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول إلى البرنامج.

يتم اختيار التسجيل في البرنامج من قائمة البرنامج.

إدخال الاسم ورقم الهوية.

إدخال بيانات السكن ومحل الإقامة.

كتابة بيانات المؤهل الدراسي وتاريخ التخرج.

النقر على كلمة تسجيل. الوسوم عمر شويل - جدة برنامج الأمن الصحي يفتح باب التسجيل والقبول للجنسين 1442هـ - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج الأمن الصحي يفتح باب التسجيل والقبول للجنسين 1442هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.