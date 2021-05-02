خطوات فتح حساب في بنك الراجحي أونلاين في أقل من 5 دقائق فقط

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خطوات فتح حساب في بنك الراجحي ، يعتبر بنك الراجحي واحد من أكثر البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم الخدمات المصرفية، وعملاً علي تيسير المعاملات البنكية للعملاء وتقليلاً للتجمعات، تم إتاحة خدمة فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق الأنترنت بكل سهولة وأمان حتي تتمكن من متابعة والتحكم في حساباتك وإتمام المعاملات المصرفية من خلالها في أى وقت وأى مكان، من خلال فتح حساب جاري في مصرف الراجحي وإصدار بطاقة الصراف الآلي “مدي”. خطوات فتح حساب في بنك الراجحي أونلاين قم بالدخول علي الصفحة الرسمية لبنك الراجحي ثم أدخل علي رابط تقديم طلب فتح حساب ببنك الراجحي .

. قم بالموافقة والإقرار علي الشروط والأحكام الخاصة بفتح الحساب.

قم بإكمال البيانات المطلوبة بالنموذج الإلكتروني لفتح الحساب “الجنسية ورقم ونوع الهوية أو الإقامة ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والراتب الشهري بالريال وأقصي مبلغ متوقع في الشهر”.

قم بتوثيق بياناتك الشخصية عبر خدمة النفاذ الوطني الوحد أبشر.

سيتم إرسال رسالة نصية علي رقم جوالك المسجل بالبنك بالإفادة الي إتمام فتح الحساب وتفعيله. شروط فتح حساب جاري في بنك الراجحي أن تكون مواطن سعودي ورقم الهوية الوطنية سارية أو أن تكون مقيم وحامل لإقامة سارية.

إن كنت تريد بتقديم الطلب لحسابات البالغين فيجب ألا يقل عمرك عن 18 عاماً.

أن يكون رقم الجوال مسجل من أحد مزودي الخدمة بالمملكة العربية السعودية.

أن يكون العنوان الوطني صحيحاً وواضحاً.

أن تكون قد سبق وسجلت مسبقاً في خدمة أبشر. مميزات فتح حساب في بنك الراجحي أمكانية فتح الحساب في بنك الراجحي بسهولة وأمان في أي وقت وأي مكان دون الحاجة للذهاب لأي من فروع البنك.يمكنك فتح الحساب في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة الي الذهاب لفروع البنك.

بسهولة وأمان في أي وقت وأي مكان دون الحاجة للذهاب لأي من فروع البنك.يمكنك فتح الحساب في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة الي الذهاب لفروع البنك. أمكانية الحصول علي كشف حساب بنكي باللغتين العربية والانجليزية بشكل شهري لجميع المعاملات المصرفية التي تمت.

أتاحه التسجيل في خدمة المباشر.

إصدار بطاقة “مدي” للصراف الآلي.

أمكانية سداد الفواتير والمدفوعات الحكومية وتحويل الأموال في بنك الراجحي.

إمكانية تقديم طلب التمويل الشخصي من بنك الراجحي حال احتياجك لسيولة نقدية لشراء احتياجاتك ومتطلباتك أو تقديم طلب التمويل العقاري الشخصي للحصول علي بيت أحلامك وكل ذلك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الوسوم عمر شويل - جدة خطوات فتح حساب في بنك الراجحي أونلاين في أقل من 5 دقائق فقط - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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