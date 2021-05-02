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عمر شويل - جدة قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية منصة قوي لتنظيم شؤون العمل والربط بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة وتوفير كافة البيانات اللازمة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات بقواعد بيانات للباحثين عن العمل بالمملكة عبر قاعدة بيانات كبيرة ومتنوعة ذات موثوقيه تامة لأصحاب الأعمال والباحثين عن العمل أيضا وذلك ضمن رؤية شاملة للملكة 2030 والتي تتيح تسهيل التواصل بين القطاعات الخاصة والحكومة وأصحاب العمل والعمال وتزيد من نسبة انخراط أبناء الوطن في الوظائف المتاحة وخفض معدل البطالة بالمملكة، ومنصة قوي من وزارة الموارد البشرية تتيح خدمات التسجيل للاستفادة من خدماتها عبر الإنترنت.

التعريف بمنصة قوي

تعرف منصة قوي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي أنها منصة رقمية مثل منصة العمل المرن لكنها تعني بالربط التام بين القطاعين الحكومي والخاص وتهدف بشكل أساسي لتمكين أبناء المملكة من المواطنين السعوديين من كلا الجنسين للحصول علي فرص العمل المناسبة لهم وتوطين الفرص لأبناء الوطن وخفض معدلات البطالة بالمملكة، والمنصة الرقمية ما هي إلا امتداد لمشروعات التحول الرقمي الذي ترعاه حكومة المملكة العربية السعودية لتسهيل أمور العمل واختصار الوقت الإداري والمجهود المهدر علي أصحاب الأعمال والموظفين والمواطنين والمقيمين أيضاً، ضمن خطة رقمية متكاملة تحتوي العديد من المشروعات مثل منصة تطوع المعنية بشؤون العمل التطوعي بالمملكة.

التسجيل في منصة قوي من وزارة التنمية

تعتبر منصة قوى الواجهة الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تقدم من خلالها الوزارة خدماتها للمستفيدين بشكل وكفاءة أعلى ، وتدور أهداف منصة قوى في نطاق العمل على تمهيد بيئة عمل متكاملة تتم المشاركة فيها بتنافسية اعتماداً على الشفافية بهدف دعم الاقتصاد السعودي، وللتسجيل في منصة قوي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتبع الخطوات التالية :

الدخول للموقع الرسمي للمنصة عبر الإنترنت والضغط علي إنشاء حساب جديد.

نقوم بمليء بيانات التسجيل المطلوبة من رقم هوية وطنية وتاريخ ميلاد.

تأكيد البيانات المدجلة.

مليء بيانات البريد الإلكتروني وكلمة السر من حروف وأرقام.

وضع رمز التحقق المستقبل علي الجوال في الخانة المطلوبة بالصفحة.

يفضل أن استخدام نفس رقم الجوال المرتبط حساب أبشر الخاص بكم للاستفادة التامة من خدمات المنصة.

خدمات التسجيل في منصة قوي من وزارة التنمية

خدمة توطين النساء.

خدمة متوسط أجور السعوديين.

خدمة متوسط الاستدامة الوظيفية.

خدمة الموظفين ذوي الأجور المرتفعة .

. خدمة مؤشرات العمل :

خدمة تمكن أصحاب العمل من رصد مؤشرات عمل منشآتهم.

خدمة تمكن أصحاب العمل من رصد مؤشرات عمل منشآتهم. خدمة التوطين :

يستطيع صاحب العمل متابعة معدل التوطين في منشأته من خلال هذه الخدمة وفق برنامج مطاقات وتعديل وضعه أيضاً.

يستطيع صاحب العمل متابعة معدل التوطين في منشأته من خلال هذه الخدمة وفق برنامج مطاقات وتعديل وضعه أيضاً. خدمة المستشار الإلكتروني :

يستطيع صاحب العمل من خلالها التعرف على المؤشرات الحيوية لسير العمل بالمنشأة مع نصائح تعديل وضع المنشأة وزيادة وعي صاحب العمل.

يستطيع صاحب العمل من خلالها التعرف على المؤشرات الحيوية لسير العمل بالمنشأة مع نصائح تعديل وضع المنشأة وزيادة وعي صاحب العمل. خدمة التقرير الشهري للمنشآت :

يطلع من خلالها صاحب العمل علي التقارير الشهرية للمنشأة ويتم إرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني.

يطلع من خلالها صاحب العمل علي التقارير الشهرية للمنشأة ويتم إرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني. خدمة إدارة الصلاحيات :

تساعد على إضافة المستخدمين المفوضين لإدارة حساب المنشأة كما تخصص لهم الصلاحيات لإجراء خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خدمات الموظفين من منصة قوي

تقدم وزارة الموارد البشرية وتنمية الموارد العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة قوى والتي تمكن العمال وأصحاب العمل من التعرف على جميع متطلبات العمل من خلال المنصة ويمكنهم استخراج كافة المستندات عبر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وهي:

خدمة التأشيرات المهنية الفورية

خدمة توفر لجميع المنشآت القدرة على طلب وإصدار تأشيرات العمالة المهنية لديها، هذه الخدمة مخصصة للمنشآت التي تمكنت من تحقيق نسب التوطين المطلوبة والتي تلتزم بنظام العمل وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خدمة توفر لجميع المنشآت القدرة على طلب وإصدار تأشيرات العمالة المهنية لديها، هذه الخدمة مخصصة للمنشآت التي تمكنت من تحقيق نسب التوطين المطلوبة والتي تلتزم بنظام العمل وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. خدمة لوائح تنظيم العمل

تهدف الخدمة إلى تنظيم بيئة العمل داخل المنشآت والمؤسسات وفقًا لقوانين ولوائح العمل أملًا في خلق بيئة آمنة وفعالة للعمل من أجل رفع مستوى الوعي.

تهدف الخدمة إلى تنظيم بيئة العمل داخل المنشآت والمؤسسات وفقًا لقوانين ولوائح العمل أملًا في خلق بيئة آمنة وفعالة للعمل من أجل رفع مستوى الوعي. خدمة إصدار شهادة السعودة

شهادة السعودة توضح نسب التوطين بالمؤسسات والمنشآت ومدى تحقيقهم لنسب التوطين المحددة حسب برنامج نطاقات وهي شهادة تعطى الفرصة لأصحاب المنشآت للتقدم للمناقصات الحكومية وكذلك تمكنهم من الحصول على المستخلصات المالية لتلك المشاريع.

شهادة السعودة توضح نسب التوطين بالمؤسسات والمنشآت ومدى تحقيقهم لنسب التوطين المحددة حسب برنامج نطاقات وهي شهادة تعطى الفرصة لأصحاب المنشآت للتقدم للمناقصات الحكومية وكذلك تمكنهم من الحصول على المستخلصات المالية لتلك المشاريع. خدمة إصدار وتجديد رخص العمل

حتى يتمكن أصحاب العمل من إصدار وتجديد رخص العمل للموظفين غير السعوديين وتعد هذه الرخصة هي موافقة على العمل في السوق السعودي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي ضمن الأوراق المطلوبة عند إصدار وتجديد الإقامة للوافدين.

حتى يتمكن أصحاب العمل من إصدار وتجديد رخص العمل للموظفين غير السعوديين وتعد هذه الرخصة هي موافقة على العمل في السوق السعودي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي ضمن الأوراق المطلوبة عند إصدار وتجديد الإقامة للوافدين. خدمة نقل موظف مقيم

خدمة يمكن للمنشآت من خلالها تقديم طلبات النقل التالية: نقل موظف مقيم من صاحب عمل آخر. نقل موظف مقيم بين منشآتي. نقل خدمة التابعين.

خدمة يمكن للمنشآت من خلالها تقديم طلبات النقل التالية: خدمة تغيير مهنة موظف مقيم

خدمة يمكن من خلالها أن تقوم المنشأة بتقديم طلب تغيير مهنة الموظف المقيم حتى يتطابق العمل مع العمل الذي يقوم به في المنشأة.

وجدير بالذكر أن منصة قوى تهدف إلي تعزيز أهمية التوطين وإرساء وتنفيذ القوانين والأنظمة وفق تحديثات قانون العمل السعودي.