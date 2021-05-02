قرض بدون رسوم ولا كفيل شركة متاجر للتمويل ميسر جداً لجميع القطاعات

قرض بدون رسوم ولا كفيل شركة متاجر للتمويل وهي من الشركات الرائدة في مجال التمويل للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والسيارات تعمل بكفاءة من خلال بعض الأنظمة المتطورة بشكل رقمي سريع من أجل تنفيذ الحصول على القرض بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى أنها توفر الإقتراض بدون رسوم إدارية مما يخفف من على العميل جزء من الأعباء المادية عند السداد الذي هو أيضاً يكون بصورة ميسرة يشمل الفئات المستهدفة من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص والعسكري، ويعد تمويل السيارات هو الأكثر مبيعاً في الشركة نظراً لأن البرامج المقدمة تتيح للعميل حرية اختيار أي موديل من السيارات الجديدة أو المستعملة حيث يتم نقل الملكية مباشرة باسم العميل، وها هي متاجر في طريقها المميز في تقديم التمويل بشكل ميسر يناسب معظم الفئات من النساء والرجال والمتقاعدين أبضاً.

مميزات قرض من شركة متاجر للتمويل

تتبع الشركة أنظمة محكمة كلها تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في توفير القروض.

متاجر تعطي تمويل بدون رسوم إدارية.

متاح القرض للنساء والرجال في كافة القطاعات الحكومية والخاصة والعسكري.

بأقل راتب شهري يمكن الحصول على تمويل بدون كفيل غارم يبدأ من 4000 ريال سعودي.

فترات السداد مرنة بأقل قسط شهري تصل حتى 5 سنوات.

القرض ميسر جدا يبدأ من 5000 ريال وحتى 200 ألف ريال سعودي.

هامش ربح ثابت طوال فترة التمويل.

أسرع إجراءات وسهولة التنفيذ بدون شروط تعقيدية.

قرض للسعوديين والمقيمين.

شروط قرض بدون رسوم ولا كفيل شركة متاجر للتمويل

ألا يقل العمر عن 21 سنة.

الحد الأدنى في خدمة جهة العمل ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي وشبه الحكومي أما بالنسبة للقطاع الخاص فـ الحد الأدنى هة ستة أشهر على التعيين.

إذا كان التمويل بكفيل فيجب أن يكون الضامن من إحدى مناطق المملكة القريبة من فرع الشركة.

جدير بالذكر أن يوجد هناك استثناءات في الشروط العامة لمنح التمويل وهذا بناءاً على الظروف المختلفة بين الشخص والتالي، فيكون الأفضل هو التواصل مع خدمة العملاء لمعرفة المزيد من الاستفسارات وسهولة التواصل عبر الرقم 920000708 أو عبر البريد الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة www.matager.sa أو من خلال استفسارات الواتس ساب على رقم 0559935966.