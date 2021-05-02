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عمر شويل - جدة صرف الدفعة 41 من حساب المواطن وإيداعها بمصرف الراجحي في رمضان 1442، حدد برنامج الدعم الحكومي الميعاد الرسمي الخاص بنزول حساب المواطن في دورات الاستحقاق الآتية كاملةً، والميعاد سوف يكون في يوم 10 من كل شهر ميلادي، حيث يقوم برنامج الدعم الحكومي بوضع المبلغ المحدد للدعم في حساب المواطن حتى يقوم هو بصرف المبلغ المحدد يوم 10 من كل شهر، كما قام برنامج الدعم الحكومي بالتأكيد أنه سوف يتعامل باستمرارية حتى يصل الدعم إلى جميع المستحقين، الذين لم تتوفر فيهم الشروط حتى يحصلوا على الإعانة.

وذلك تبعًا للقرارات الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، والتي تنص على ضرورة وصول الإعانة إلى المستحقين من المواطنين، كمان سنقدم لكم عبر موقعنا اللينك التابع للبوابة الرئيسية لبرنامج الدعم الحكومي، حتى يتمكن المواطنين من التقديم في حساب المواطن، و عن طريقه يتم استعمال حاسبة المواطن التقديرية، والكثير من الخدمات الأخرى عبر الموقع.

ميعاد صرف حساب المواطن 1442

الميعاد الذي حددته الوزارة حتى يتم صرف الدفعة 41 من حساب المواطن سوف يكون يوم 10 من كل شهر، وإذا كان اليوم هو يوم أجازه رسمية، سيتم وضع المال في اليوم السابق أو اللاحق حتى لا يتم التعارض مع موعد عطلة البنوك وموعد صرف الحساب، كما قامت الوزارة بالإعلان عن صدور النتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الثانية لحساب المواطن، وقد يتم وقف صرف منحة حساب المواطن لبعض الأسباب وأهمها :

والجدير بالذكر أنه تم إغلاق باب التسجيل الخاص ببرنامج الدعم الحكومي للمواطن السعودي، حتى يتم الحصول على الدفعة الثالثة من الدعم في يوم 10 من شهر يناير 2018 الفائت، وكان هذا اليوم موافق لأول يوم ميعاد صرف الدفعة الثالثة للمواطنين السعوديين.

ميعاد نزول حساب المواطن

أكدت مؤسسة النقد العربي بالمملكة العربية السعودية أنها لن تقوم بخصم أي مبلغ من المبلغ المالي المستحق للمواطن السعودي في برنامج الدعم الحكومي، لأي أسباب حجز قضائي بسبب تعدد ديون المواطن، حيث قامت الدولة بالفصل بين الدعم التحقق للمواطنين، وبين أي حكم قضائي ضد أي مواطن مستحق للدعم.

عداد حساب المواطن

قامت المؤسسة بالنشر من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر المنشور يقول، إذا كان في حاله مواجهة لأي بنك يتعامل معه المواطن و يقوم بصرف الدعم المالي منه، من الممكن أن يتواصل المواطن مع مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال الأرقام 81256666، أو يقوم بتقديم شكوى سريعة عن طريق الموقع الرسمي للشكاوى الخاصة بحساب المواطن.

والجدير بالذكر أنه تم وضع الدفعة الثالثة الخاصة بالمواطنين المستحقين للدعم السعودي في يوم 10 من شهر فبراير الفائت.