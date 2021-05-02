نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل فى المباحث العامة 1442 وشروط التقديم ورابط التسجيل المباحث في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل فى المباحث العامة 1442، وشروط وخطوات التقديم للمباحث العامة، وسعى الكثير من الشباب فى المملكة للالتحاق بوظيفة المباحث العامة بسبب المكانة المرموقة للمنتسبين للمباحث العامة ويستحوذ البحث عن التقديم فى وظائف المباحث العامة ومعرفة تفاصيل التسجيل فى المباحث العامة والشروط الواجب توافرها للتقديم فى المباحث العامة 1442 وخطوات تقديم طلب وظيفة المباحث العامة ورابط تقديم المباحث العامة 1442.

ما هي شروط التقديم فى وظيفة المباحث العامة

أعلنت مديرية المباحث العامة عن فتح باب التقديم والتسجيل فى المباحث العامة 1442 لإتاحة فرص عمل فى المباحث العامة للرجال والنساء للتعيين فى مديرية المباحث العامة لرتبة جندي ورتبة عريف ورتبة قائد ووضعت المديرية عدد من شروط القبول والتسجيل فى المباحث العامة 1442 مثل شروط وظائف الاستخبارات العامة وهى:

أن يكون المتقدم سعودي النشأة والجنسية ويتم استناء من كان والده يعمل فى الخارج فى خدمة المملكة من شرط النشأة.

أن يكون المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك ولم يسبق إدانته أو الحكم علية فى احد الجرائم.

ألا يكون المتقدم ملتحق بأحد الوظائف الحكومية أو الوظائف فى القطاع العسكري.

أن تكون زوجة المتقدم سعودية الجنسية والمنشأ.

أن يكون عمر المتقدم من 17 عاماً وألا يتجاوز 30 عام.

أن يكون مؤهل المتقدم الدراسة مناسب مع متطلبات الوظيفة المتقدم للتسجيل فيها.

أن يكون تقدير المتقدم لا يقل عن جيد.

أن يكون نظام دراسة المتقدم بالجامعة نظام انتظام وليس نظام انتساب.

معادلة المؤهل الدراسي من خارج المملكة.

تجاوز اختبارات القبول واختبارات اللياقة البدنية.

تناسق طول المتقدم مع الوزن.

كيفية التقديم فى المباحث العامة 1442

وفق ما تم إعلانه من قبل مديرية المباحث العامة سيتم بشكل إلكتروني من خلال تقديم المباحث فى ابشر عن طريق اتباع خطوات تسجيل طلب توظيف المباحث العامة:

تسجيل الدخول من خلال منصة ابشر للتوظيف.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول على حسابك فى منصة ابشر.

الضغط على خيار الوظائف المتاحة.

النقر على صفحة الإعلان عن “دورة المباحث العامة 1442”.

النقر على خيار الآن وكتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

أرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة ورفعها على البوابة بصيغة pdf.

الاطلاع على شروط التسجيل فى دورة المباحث العامة والموافقة عليها والنقر على خيار “تقديم”.

رابط التسجيل فى دورة المباحث العامة 1442

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة أن التقديم على دورة المباحث العامة والتي تبلغ مدتها من ثلاثة اشهر إلى عشرة اشهر سيكون عبر رابط الوظائف فى منصة أبشر الإلكترونية من خلال حساب المواطن فى منصة ابشر ثم الدخول على وظائف المباحث العامة 1442.