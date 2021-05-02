نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل والقبول في وزارة الدفاع لعام 1442/1443 للحاصلين علي البكالوريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد التسجيل والقبول في وزارة الدفاع لعام 1442/1443 للحاصلين علي البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية، حيث أكدت اللجنة أن موعد بدء التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية سيكون بداية من يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 والموافق 20 رمضان 1442 وأوضحت اللجنة المركزية للقبول علي الراغبين في التقديم والالتحاق بوزارة الدفاع التسجيل عبر موقع وزارة الدفاع في المواعيد المحددة وفقا إلي الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة والتي سنوضحها إليكم عبر هذا التقرير.

موعد التسجيل والقبول في وزارة الدفاع لعام 1442/1443

تضم وزارة الدفاع السعودية 4 محاور رئيسية جاءت كالتالي:

قوات الدفاع الجوي الملكي.

القوات الجوية الملكية.

القوات البحرية الملكية.

القوات البرية الملكية.

يتمكن المتقدمين الجامعيين من التسجيل بداية من الثاني من مايو 2021 الموافق 20 رمضان فيما يتمكن طلبة العسكرية التقديم بداية من 1 يونيو 2021 الموافق 20 شوال 1442.

رابط الالتحاق بوزارة الدفاع الخدمة العسكرية

أوضحت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية رابط موحد للتسجيل في وزارة الدفاع لمن ينطبق عليه الشروط والمعايير وذلك عبر رابط بوابة القبول الموحد في التالي: https://afca.mod.gov.sa، بعد الدخول علي هذا الرابط يمكنكم الإطلاع الإرشادات الخاصة بعمليات التسجيل عبر البوابة كما تجد عبر هذا الرابط شروط وضوابط التسجيل أيضا، والتي من أبرزها ضرورة التسجيل بموقع النفاذ الوطني من اجل أكمال عمليات التسجيل والقبول.

شروط القبول التسجيل والقبول في وزارة الدفاع

أعلنت لجنة القبول والتسجيل في وزارة الدفاع عن مجموعة من الشروط والضوابط الهامة الواجب توافرها في المتقدمين والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم لديه سيرة ذاتية جيدة.

يجب أن يكون المتقدم ليس عليه أي قضايا سياسية أو جنائية.

يجب أن يكون المتقدم لدية جنسية سعودية.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 27 عام في حالة دراسته أحد التخصصات غير الطبية ويسمح للدارسين الطب أن يصل العمر إلي 30 عام.

يجب أن لا يقل تقدير المتقدم عن جيد.

يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 165 سم.

يجب أن يكون المتقدم لائق طبيا.

يجب أن المتقدم غير متزوج من امرأة غير سعودية.

التخصصات المطلوبة في وزارة الدفاع السعودية

حددت وزارة الدفاع السعودية التخصصات المتاحه لها التسجيل بداية من اليوم والتي جاءت تضم التخصصات الهندسية والطبية والشرعية والإدارية والحاسب الآلي، ويتم قبول التقديم وفقاً إلي الشروط والضوابط السابق ذكرها.

لذا كل من ينطبق عليهم الشروط الالتزام بموعد التسجيل والقبول في وزارة الدفاع لعام 1442/1443 وذلك الخريجين الجامعيين الحاصلين على درجة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية.