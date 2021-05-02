نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل وصحة شهادة الزكاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل وصحة شهادة الزكاة ، الزكاة تقع تحت الإدارة العامة للإيرادات في المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن تنفيذ وإدارة جميع الشؤون الضريبية في المملكة العربية السعودية ؛ وهذا لا يشمل فقط تنفيذ وتنفيذ وتنظيم تسعير المعاملات ، بل يشمل أيضًا السلطة المختصة بإصدار التعليمات والتعليمات والتحقق من معاملات التسعير ، وهنا سنعرض لك الرابط المخصص للاستعلام عن الزكاة وضريبة الدخل.

كيفية الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل

هي خدمة إلكترونية تقدمها الزكاة والإدارة العامة للايرادات عبر موقعها الإلكتروني ليتمكن الجميع من معرفة قيمة الزكاة والضرائب الواجب دفعها إلكترونيا. يتم ذلك إلكترونيًا ، التفاصيل كالتالي:

تعرف على كيفية الاستعلام عن حقوق الزكاة والدخل ، برجاء اتباع التعليمات التالية:

ادخل الرابط الإلكتروني لمديرية الزكاة والدخل مباشرة .

انتقل إلى علامة التبويب (الخدمات الإلكترونية).

اختر (خدمة الاستعلام عن المعاملات) من القائمة المنسدلة.

تنتقل هذه الصفحة إلى صفحة مخصصة لإدخال البيانات للاستعلام عن ذمم الزكاة والإيرادات وهذه البيانات هي: رقمي. رأس السنة الهجرية.

ثم انقر فوق رمز (إرسال).

بعد ذلك ، استفسر عن جميع البيانات التي تريد الاستعلام عنها بالتفصيل ، سواء كانت زكاة أو دخل وضرائب.

التحقق من صحة شهادة الزكاة

كما تقدم الزكاة والإدارة العامة للإيرادات خدمات للتحقق من صحة الشهادات الزكوية ، بغرض تمكين أي طرف من التحقق من صحة الشهادات الزكوية أو الضريبية المقدمة لهم من قبل أي جهة باتباع بعض الخطوات وهذه الخطوات هي :

ادخل مباشرة إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل. حدد علامة التبويب (الخدمات الإلكترونية). ثم حدد خدمة (تحقق). اختر للتحقق من شهادة الزكاة. حدد (طريقة البحث) من القائمة. ثم أدخل الرقم والرمز في الصورة. ثم انقر فوق رمز (بحث).

رابط الاستعلام عن مستحقات الزكاة

يمكنك الوصول إلى الرابط الإلكتروني المعد خصيصًا للاستعلام عن حقوق الزكاة والدخل والذي سينقلك إلى صفحة الاستعلام لإدخال البيانات المطلوبة لإكمال الخدمة بنجاح والحصول على جميع تفاصيل الزكاة والدخل المستحق.

عند هذه النقطة يمكنكم الوصول إلى نهاية هذا المقال ، ومن خلال هذا المقال تعرفنا على الرابط الخاص بالاستعلام عن الزكاة وضريبة الدخل ، وهذا هو الرابط الذي بدأته الزكاة والإدارة العامة للإيرادات للاستعلام عن القيمة. ومقدار المستحقات ويجب أن يتعهد بدفعها