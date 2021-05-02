متى تنزل مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 موعد صرف وإيداع المساعدات المقطوعة لشهر رمضان

متى تنزل مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 حيث لا يزال البحث عن موعد صرف ونزول مقطوعة الضمان “المساعدات المقطوعة” والتي يترقبها المستفيدين والمستحقين من مواطني المملكة السعودية، ونجد السؤال الدائم خلال الفترة الماضية ومنذ الإعلان عن مكرمة الملك سلمان لشهر رمضان، هل نزلت مقطوعة الضمان وهل نزلت إعانة الملك سلمان، والتي تم الإعلان عنها بتخصيص مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي لمعونة رمضان الصادرة بأمر ملكي، هذا وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اكتمال كشوف أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان الكريم، وأن موعد الصرف ستحدد خلال الساعات القادمة.

طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1442 برقم السجل المدني

الدخول على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إدخال رقم الهوية “السجل المدني الظاهرة”.

بإدخال رمز التحقق.

اضغط على أيقونة عرض1442.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

يجب الإشارة إلى أن الموعد النهائي لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لم يُحدد بعد، إلا أن بعض المصادر المسئولة صرحت بأن جميع الإجراءات قد تم اتخذها لصرف المساعدة المقطوعة وإعانة الملك سلمان خلال الأيام وربما الساعات القادمة، وذلك تحت إشراف ورعاية وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية، حيث صرح مصدر مسئول بأن الصرف سيتم خلال العشرة الأواخر من رمضان وقبل إجازة غيد الفطر المبارك.

موعد نزول المساعدات المقطوعة القادم وأهمية تحديث البيانات

أهم شروط استحقاق وصرف المساعدة المقطوعة “مقطوعة الضمان الاجتماعي

ألا يقل سن المُستحق لإعانة الضمان عن 35 عاما.

أن يكون المستفيد من تلك المساعدة مقيما بالمملكة.

يستحق مقطوعة الضمان للأفراد المستقلين غير المتزوجين التي لا يزيد دخلها عن 3000 ريال.

بالنسبة لأرباب الأسر لا يزيد الدخل عن 8680 ريال.

لا يستحق مقطوعة الضمان من كان يمتلك سجل تجاري أو لدية ملكية عقارية.

الفئات المستفيدة من مقطوعة الضمان

المطلقات والأرامل بدون عائل. زوجات السجناء والمختفون قصريا. الأسر التي تكفل أيتام. الشيوخ الأكبر من 60 عاما والذين تنطبق عليهم الشروط السابقة. المصابين بفيروس كورونا وتم عزله مؤقتا. اسر السجناء.

وتجدر الإشارة إلى أن المساعدات المقطوعة “مقطوعة الضمان الاجتماعي: هي إحدى روافد شبكة الحماية الاجتماعية التي تضم فئات محدودي الدخل والمطلقات والأرامل، وكافة الأسر من المحتاجين لتك المساعدة التي تقدمها الحكومة السعودية لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، خاصة مع الظرف الراهن الذي أثر سلبا على دخل الكثير من أرباب الأسر السعودية بسبب الاجتراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.