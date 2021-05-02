نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الرياض تمويل شخصي للسعوديين بشروط ميسرة 2021 في المقال التالي

يتيح بنك الرياض تمويل شخصي للسعوديين في القطاع الحكومي والقطاع العسكري في المملكة العربية السُّعُودية ضمن برنامَج القرض الشخصي للموظفين السعوديين ، ومن أهم مميزات هذا البرنامَج الموافقة المبدئية بشكل فوري وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدة تمويله التي تصل إلى خمس سنوات، وسنقدم لكم في هذا المقال كلاً من شروط ومميزات التمويل للموظفين في القطاعين الحكومي والعسكري. بنك الرياض تمويل شخصي للسعوديين وشروط التمويل للموظفين المدنيين أن لا يقل عمر صاحب التمويل عن الـ 18 عام

يجب أن يكون صافي الراتب 3000 ريال سعودي على الأقل

لا يشترط وجود مدة خدمة وظيفية للعملاء

على صاحب التمويل إيداع راتبه لدى مَصْرِف الرياض بواسطة نظام “سريع”. مميزات التمويل الشخصي للقطاع الحكومي في المملكة يتميز برنامَج التمويل لموظفي القطاع الحكومي في السُّعُودية بأنه لا يخالف أي حكم من احكام الشريعة الإسلامية

تقديم هوامش أرباح تنافسية

تصل مدة التمويل الشخصي إلى خمس سنوات

إلى خمس سنوات في حالة حدوث وفاة صاحب التمويل يتم إعفاء ورثته من أي مبالغ مستحقة عليه

الحصول على الموافقة المبدئية بشكل فوري. شروط التمويل الشخصي للقطاع العسكري أن لا يقل سن صاحب التمويل عن الـ 18 سنة

يجب أن يكون صافي الراتب 3000 ريال في الحد الأدنى لقبول الطلب

يشترط على من يريد الحصول على التمويل أن يكون لديه مدة خدمة سنة على الأقل لمن رواتبهم بين 3000 و 3999 ريال سعودي

لا يشترط وجود مدة خدمة وظيفية للذين رواتبهم 4000 ريال سعودي فما فوق

مراعاة السن التقاعدية للرتب العسكرية

يشترط على المستفيد من التمويل إيداع راتبه في بنك الرياض عبر نظام سريع. مميزات التمويل الشخصي للقطاع العسكري من أهم مزايا تمويل بنك الرياض الشخصي أنه لا يخالف أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية

أنه لا يخالف أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية تقديم هوامش أرباح تنافسية

لا يشترط على الورثة دفع أي مبلغ من المبالغ المستحقة على عملاء التمويل في حالة وفاته

تصل مده القرض الجديد للأفراد إلى خمس سنوات، وللمزيد حول التمويل وتقديم الطلب التوجه إلى صفحة التمويل الشخصي من مَصْرِف الرياض

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