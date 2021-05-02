شروط الحصول علي قرض بنك الرياض يصل الي 3 مليون ريال سعودي واطول فترة سداد

شروط الحصول علي قرض بنك الرياض يصل الي 3 مليون ريال سعودي تمويل بنك الرياض بالسعودية قد يصل الي 3 مليون ريال التي بإمكانك الحصول عليه بكل سهولة والتمتع بالكثير من التمويلات الأخرى، حيث أن يعد بنك الرياض من أقدم البنوك التمويلية في المملكة العربية السعودية ويقدم للعملاء الكثير من التمويلات بطرق سداد متنوعة، من أجل الزواج أو التمويل العقاري أو للزواج أو للتعليم أو سداد الديون والكثير من الأسباب الأخرى، على أن يتم القيام بسداد المبلغ التمويلي بأسهل طرق سداد وبأقساط بسيطة وسهلة بشكل شهري، حتى تتمكن من القيام من كل ما ترغب به بكل بساطة، وسوف نطرح عليكم اليوم تمويل بنك الرياض بالسعودية قد يصل الي 3 مليون ريال.

شروط الحصول علي قرض بنك الرياض يصل الي 3 مليون ريال سعودي

بإمكانك الآن الحصول على قرض مالي من البنك من تلبية احتياجاتك من منشآت سكنية أو كما ترغب بكل سهولة ويسر ولكن يجب أن تنطبق عليك هذه الشروط:

من المشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام.

ويجب أن لا يزيد عمره عن 60 عام.

كما أن البنك أهاب بأن لا يقل راتب المتقدم عن 4 ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم موظف بالحكومة أو في أي قطاع من القطاعات الخاصة بالسعودية.

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب المحول 3000 ريال سعودي من خلال الجهات المعتمدة أما الجهات الغير معتمدة يجب أن لا يقل الراتب عن 8000 ريال سعودي.

يجب أن يكون مضر عليه فترة عمل لا تقل عن ثلاث أشهر.

كيفية الحصول على تمويل بنك الرياض

بإمكانك الآن الحصول على التمويل الخاص من خلال بنك الرياض على من ينطبق عليه الشروط، بتمويل يصل في الكثير من الأحيان لثلاث مليون ريال سعودي، حيث أن البنك أحكامه مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، يوفر لك البنك ربح قليل، ويوفر البنك إمكانية صرف التمويل قبل أن يتم إيداع الراتب، كما أن البنك يمتع العميل بالحصول على تمويلات هائلة تقدر بـ 5 ملايين ريال سعودي، يمنحك البنك طلب إعفاء عن باقي سداد المديونية للتمويل عند العجز أو الوفاة.