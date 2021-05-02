نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة رصيد زين السعودية من الموقع الرسمي بالخطوات 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة رصيد زين السعودية أحد أهم الأسئلة التي تراود أذهان العملاء المُنضمين لشركة زين للاتصالات السعودية في الآونة الأخيرة، فهناك الكثير من العملاء الذين يرغبون في متابعة رصيدهم بشكل دوري للإطلاع على الرصيد المتبقي لديهم ومتي يمكنهم تجديد وشحن الرصيد مرة أخرى، وذلك تجنباً لانتهاء الرصيد فجأةً مما قد يسبب لهم بعض المشاكل، وتسهيلاً على كافة العملاء واستكمالاً لما تقدمه شركة زين من خدمات هامة فقد قامت بوضع طريقة تُمكن العملاء من الاستعلام عن رصيدهم بسهولة ويسر سعياً منها إلى إرضاء كافة عملائها، ولذلك فإننا سوف نتناول سوياً طريقة الاستعلام عن الرصيد وأكواد الاشتراك في كافة الخدمات التي تقدمها الشركة.

زين للاتصالات

قبل البدء في الإجابة على سؤال كيفية معرفة رصيد زين سوف نطلع على بعض المعلومات الهامة حول شركة زين للاتصالات التي تتصدر محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، فشركة زين عبارة عن مجموعة من الشركات الكبرى بالشرق الأوسط الرائدة في مجالات التواصل والاتصالات، حيث تُقدم الشركة خدماتها إلى 7 دول عربية كبرى منهم ( الكويت – البحرين – جنوب السودان – المغرب – الأردن – العراق – والسعودية).

كما تسعى زين جاهدة بهدف تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية وأجدد عروض الباقات والدقائق ورسائل الـSMS وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الجودة والكفاءة العالية، ونتيجة لذلك فقد اكتسبت الشركة شهرة واسعة بين مواطني هذه البلدان، حيث أصبح عدد مستخدميها كبير جداً مقارنة بغيرها من الشبكات.

طريقة معرفة رصيد زين عبر موقع زين 2021

دائماُ ما يبحث الكثير من عملاء شركة زين عن طريقة سهلة تُمكنه من معرفة رصيد زين المتبقي في الشريحة الخاصة به وليكن على علم بميعاد شحن وتعبئة الرصيد، وتسهيلاً على كافة العملاء فقد قامت الشركة بتقديم عدة طرق سهلة تُمكن المواطنين من الاستعلام عن الرصيد المتبقي، وهي الاتصال على الكود التالي “*142#” وسيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية بها كافة المعلومات حول الرصيد.

كما أصبح بإمكان العملاء الاستعلام عن الرصيد المتبقي عن طريق موقع زين الإلكتروني الرسمي، فما على العميل سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم العميل بالدخول على رابط موقع زين الرسمي الإلكتروني.

بعد ذلك يقوم العميل بتسجيل الدخول عن طريق رقم الهاتف الجوال أو من خلال البريد الإلكتروني وإدخال كلمة السر، ومن ثم الضغط على زر “ تسجيل “.

“. أما في حالة عدم امتلاك العميل لحساب شخصي على زين فبإمكانه إنشاء حساب عن طريق إدخال رقم الجوال وإنشاء كلمة سر قوية.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل يقوم العميل باختيار أيقونة “معرفة رصيد زين” سوف تظهر بيانات الرصيد المستهلك والمتبقي وميعاد التجديد.

معرفة رصيد زين بيانات 2021

تتعدد طرق معرفة رصيد زين بيانات 2021 تسهيلاً على كافة العملاء، تتمثل هذه الطرق في النقاط الآتية:

أصبح بإمكان أي عميل الاستعلام عن الرصيد عن طريق إرسال رسالة نصية إلى شركة زين عبر رقم “ 700212 ” بشرط أن يكون مضمون الرسالة هو BC .

” بشرط أن يكون مضمون الرسالة هو . أو من خلال الاتصال على رقم “959” والاستعلام عن الرصيد من أحد ممثلي خدمة العملاء في شركة زين.

معرفة رصيد زين عبر تطبيق زين

معرفة رصيد زين عبر تطبيق زين الإلكتروني أصبح متاحاً الآن عن طريق الهاتف الجوال، فما على عميل شركة زين سوى اتباع الخطوات التالية:

يقوم العميل بتحميل تطبيق زين 2021.

ثم يقوم بتسجيل الدخول عن طريق رقم شريحة زين الخاصة بالعميل.

بعد ذلك يقوم العميل بالضغط على أيقونة “حسابي” ومن ثم سوف تظهر كافة التفاصيل حول الرصيد ومعرفة مواعيد التجديد وتعبئة الشحن.

أكواد زين Zain السعودية 2021

قامت شركة زين للاتصالات بتوفير عدة أكود بسيطة تُمكن العملاء من الحصول على إجابة لجميع استفساراتهم سواء كانت كيفية معرفة الرصيد أو كيفية التحويل أو كيفية الاستعلام عن الشحن المتبقي وغيرها من الخدمات، تتمثل هذه الأكواد في النقاط التالية:

يقوم العميل بوضع كود ( *141*ويليه الأرقام السرية لبطاقة الشحن # ) ليتمكن من شحن الرصيد.

) ليتمكن من شحن الرصيد. يمكن لأي عميل الاتصال على كود “ *142# ” للاستعلام عن الرصيد التبقي.

” للاستعلام عن الرصيد التبقي. ولإظهار أخر ثلاث مكالمات فيجب الاتصال على كود “ *143# “.

“. كما يمكن للعميل الاتصال على رقم “170” للوصول إلى البريد الصوتي لشركة زين للاتصالات السعودية.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح كافة المعلومات حول شرك زين للاتصالات السعودية بالتفصيل، كما تناولنا طرق معرفة رصيد زين عن طريق الموقع وعن طريق التطبيق، بالإضافة إلى توضيحنا لأجدد الأكواد الخاصة بعمليات الشحن وتحويل الرصيد الخاص بشركة زين.