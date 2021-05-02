فتح حساب ادخار بعائد في بنك الرياض أفضل طرق الإستثمار بالطريقة الصحيحة خلال 3 دقائق

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عمر شويل - جدة فتح حساب ادخار بعائد في بنك الرياض أفضل طرق الإستثمار بالطريقة الصحيحة مجاناً خلال 3 دقائق RIYAD BANK، هناك أربعة أنواع من الإستثمارات التي يقدمها بنك الرياض وهم الأسهم والصكوك والودائع و حساب الإدخار، وهناك حساب إدخار بعائد وأخر بدون عائد وأفضل طرق مضمونة الربح للإستثمار هو إنشاء حساب ادخاري، لذا فإن العائد ليس بمبلغ كبير ولكن مضمون الربح.

فتح حساب ادخار بعائد في بنك الرياض

يُعد إنشاء حساب إدخار في بنك الرياض هو أفضل طرق الاستثمار وأكثرهم ضماناً، حيث يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بدون زيارة الفرع أو خطوات معقدة لإنشاء الحساب، كما يمكنك التحويل مباشرة من حساب الإدخار إلى حسابك الجاري عبر جوالك، ولكي يتم إرسال عائد لك يجب أن يكون رصيدك يساوي أو أكثر من 20 ألف ريال، وفي حال إذا كان الرصيد أقل من 20 ألف يتم إحتسابه على أنه حساب جاري بدون عائد وفور وصولها 20 ألف يتم إحتساب العائد.

عائد حساب ادخار بنك الرياض

يُقدر عائد حساب ادخار بنك الرياض بنسبة 0.3 % مضمون فور تجاوزه أو تساوي مبلغ 20 ألف ريال سعودي، عائد متغير ولكن تُعتبر تلك هي النسبة المتوسطة حسب أخر تحديث للعائد من خلال موقع بنك الرياض، ولكي تتمكن من فتح حساب ادخار يجب أن يكون لديك حساب جاري في بنك الرياض.

إنشاء حساب إدخار في بنك الرياض

لكي تتمكن من إنشاء حساب ادخار بنك الرياض يتم فتح تطبيق بنك الرياض RIYAD BANK ثم تسجيل الدخول بالطريقة المعتادة عبر إدخال إسم المستخدم ورقم المرور ويتم إرسال رسالة نصية للتأكيد عليك إدخال رمز التفعيل، وفور فتح التطبيق نجد زر القائمة في أقصى اليمين يتم الضغط عليه ثم إختيار خيار تقدم بطلب وبالضغط عليه يظهر خياران الأول طلب حساب إضافي والثاني طلب بطاقة رقمية، يتم إختيار طلب حساب إضافي.

حساب إدخار بعائد بنك الرياض

يظهر ثلاثة خيارات الحساب الجاري وحساب إدخار بدون عائد و حساب إدخار بعائد، يتم إختيار الخيار الأخير حساب إدخار بعائد ثم إختيار العملة الريال السعودي ثم توضيح الهدف من الادخار، وغالباً الادخار بشكل عام هو الهدف ثم يتم الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على إضافة الحساب ثم يتم تأكيد الحساب بإدخال الرمز التفعيلي المرسل في رسالة نصية، وبتلك الكيفية تم إنشاء حساب إدخار في بنك الرياض بنجاح.