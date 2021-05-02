“الشؤون الإسلامية” تجدد التنبيه بعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح

بلادي – الرياض :
جددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التأكيد على المساجد والجوامع بعدم إقامة صلاة القيام منفردة والالتزام بتعليماتها السابقة بجمع التراويح والقيام مع العشاء بـ 30 دقيقة.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكيداً لما تم نشره عبر بيان الوزارة الصادر بتاريخ 29/ 8 / 1442هـ بناءً على ما ورد من وزارة الصحة بشأن جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألا تتجاوز 30 دقيقة، فقد أكدت فيه على الالتزام بذلك وعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.
وكانت الوزارة عممت قبل شهر رمضان أن تجمع صلاة التراويح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، وذلك لتقليل مدة وجود المصلين مما يساهم في الحد من فرص تفشي الوباء.
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