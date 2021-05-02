بلادي – الرياض :
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الإثنين)، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.
وأشار المركز إلى احتمالية تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.
وأضاف أن الرياح السطحية تنشط على أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة 38 درجة مئوية فيما تسجل أبها والباحة 16 درجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الإثنين: أمطار غزيرة مصحوبة بزخات برد على هذه المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.