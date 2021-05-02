الرئيس التنفيذي لـ “مسك” يوضح كيف يتعامل الأمير محمد بن سلمان مع القادة الذين يختارهم

بلادي – الرياض :

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مسك” الخيرية، بدر البدر، تفاصيل لقائه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإسناده مهمة قيادة المؤسسة الخيرية، والآلية التي يتعامل بها ولي العهد مع القادة الذين يختارهم لمواقع المسؤولية.

وقال خلال لقائه في برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة mbc، عن التحاقه بالعمل في مسك، إنه تلقى اتصالًا من مؤسسة تتخصص في الثقافة والفنون، تبحث عن مدير تنفيذي لها، ليتضح بعد ذلك له أنها مؤسسة “مسك”.

وأكد أنه التقى ولي العهد يوم الخامس من مارس عام 2019، وحينها سأله الأمير محمد بن سلمان عن أعماله في ذلك الوقت وخبراته وحجم المشروعات التي قام بتنفيذها، ثم بدأ يتحدث عن رؤيته لـ”مسك” ودورها في تهيئة الشباب السعودي للبعثات وتحسين التعليم في المملكة.

وذكر أن في نهاية لقائهما، قال له ولي العهد: “أرحب بك معنا في مسك”، وهو ما أفهمه أنه سيتولى بالفعل الرئاسة التنفيذية للمؤسسة الخيرية، مؤكدًا أن طموح ولي العهد ورؤيته لـ”مسك” كانت السبب في تشجيعه على تولي هذا المنصب.

وحول تعامل ولي العهد مع القادة الذين يختارهم، أوضح أن الأمير محمد بن سلمان يهتم بمتابعة العمل بصورة يومية في “مسك”، كما أنه يحرص على منح أدوات التمكين للأشخاص الذين يختارهم في مواقع المسؤولية، مشيرًا إلى أنه يحرص على سماع وجهات النظر من المسؤولين، حتى في الموضوعات التي يكون على دراية بها أكثر منهم.

وأشار إلى أن ولي العهد في كثير من الأحيان يطرح موضوعات للمناقشة ويسأل عن الآراء فيها، ثم يختار أحدها أو قد يستقر على رأي مختلف عن الأفكار المطروحة.