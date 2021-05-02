بلادي – الرياض : أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، فتح المسجد النبوي خلال العشر الأواخر من شهر رمضان على مدار الساعة. وأشارت إلى أنها أكملت استعداداتها لاستقبال المصلين وفق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا. يُذكر أن الدخول إلى المسجد النبوي وساحاته تم اقتصاره على الأشخاص المحصنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح المسجد النبوي خلال العشر الأواخر على مدار الساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.