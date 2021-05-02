“التجارة”: السماح للمنشآت التجارية بالعمل 24 ساعة لتخفيف ازدحام المتسوقين

بلادي – الرياض :

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، اليوم (الأحد)، أن المنشآت التجارية والأسواق لديها صلاحية الفتح لمدة 24 ساعة بعد الحصول على التصريح، وذلك لتخفيف الازدحام الذي يسببه المتسوقون.

وأوضح أنه سيتم إغلاق أي محل تجاوزت طاقته الاستيعابية من المتسوقين، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت أكثر من 5800 مخالفة في شعبان ورمضان، وأن هناك 4 ممارسات سيستمر منعها في المنشآت التجارية.

ودعا الجميع إلى الشراء والتسوق عبر الوسائل الإلكترونية وعدم التسوق في وقت الذروة والحذر واتباع الاحترازات في هذه المرحلة، مؤكداً أنه على المعلن عدم دعوة المشاهير إلى افتتاح مراكز التسوق.