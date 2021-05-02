نتائج اختبار البرومترك 2021 .. رابط نتائج اختبارات الرخصة السعودية للممارسة المهنية 1442-2021

نتائج اختبار البرومترك 2021، أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمهنية عن نتائج اختبارات الرخصة السعودية للممارسة المهنية 1442، وطلبت من جميع الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحان الدخول على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والاستعلام الآن عن نتائج الاختبارات برقم الأحقية التي تم دخول الاختبار به، ليتعرف الطالب أو الطالبة ما إذا حصل فعلا على رخصة مزاولة المهنة للطب أو التمريض داخل المملكة العربية السعودية.

نتائج اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2021

يعد اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من أهم الاختبارات التي يقدمها الطلاب والطالبات للممارسة المهن الطبية ذات التخصصات الصحية والتمريض في المملكة العربية السعودية، حيث تؤهلهم هذه الاختبارات للحصل على رخصة مزاولة المهنة وتزيل بذلك جميع العوائق التي قد تقف أمامه من مزاول المهن الطبية داخل السعودية، وللحصول على نتائج اختبار البرومترك 2021-1442 يمكنكم الدخول على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمهنية وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة برقم الأحقية التي تم حجز الاختبار به

إدخال رمز الدخول وه أول أبع أحرف من اسم العائلة.

الاستعلام عن نتائج اختبار البرومترك 1442

الهدف من اختبارات هيئة التخصصات الصحية هو إعداد كفاءات من الطلبة الصحيين من أجل استحداث الأداء المهني لجميع أعضاء التخصصات الصحية الموجودة في المملكة والأخصائيين والفنيين داخل المستشفيات.

الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة التخصصات الصحية النقر على نتائج التصنيف المهني اختيار نوع الاختبار(برومتريك، اختبار التصنيف الكتابي) النقر على دخول الخدمة إدخال رَقَم التسجيل الخاص بالمتقدم كتابة رمز التحقق بشكل صحيح اضغط على بحث تظهر النتيجة وتظهر درجات الامتحان الذي حصل عليه المتقدم.

وبذلك نكون قد نقلنا لكم رابط الحصول على نتائج اختبارات البرومترك للعام 1442-2021، وطريقة استخراج النتائج من الموقع الرسمي