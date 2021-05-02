فتح حساب الراجحي إلكترونياً بالرابط والخطوات الكاملة

فتح حساب الراجحي إلكترونياً هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك يرجع إلى أهمية بنك الراجحي الكبرى والخدمات المصرفية الهامة التي يقدمها للمواطنين السعوديين، يوجد برامج مصرفية عديدة منها الحساب الجاري وحساب التميز، بإمكانكم معرفة خطوات فتح الحساب عبر الإنترنت خطوة بخطوة من خلال هذا المقال.

الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي السعودي العديد من الخدمات المصرفية الاستثمارية عبر الإنترنت، وها هي الخدمات كالتالي:

يمكن الفرد من فتح حساب خاص به سواء حساب جاري، أو حساب تميز، أو خاص برسوم منتجات وخدمات.

يقدم خدمة التمويل الشخصي وفقاً لشروط الشريعة الإسلامية.

يقدم خدمة تمويل شراء سيارة، بدون تحويل الراتب إلى البنك.

يقدم خدمة استخراج بطاقة ائتمان، حيث يقدم أنواع عديدة من بطاقات الائتمان لها الكثير من المزايا في التعاملات المصرفية.

يقدم خدمة المباشر للأفراد.

خدمة المباشر للشركات.

خدمة تحويل الراتب.

خدمة السحب الدولية.

يقدم العديد من الخدمات الاستثمارية والشخصية لأصحاب الشركات والمؤسسات.

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي

يقدم البنك لعملائه إمكانية التواصل الإلكتروني الدائم معه، والاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، وذلك من خلال فتح حساب خاص يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك، ويتم إنشاء حساب خاص بالعميل. يقوم بالضغط على الموافقة على جميع الشروط والأحكام التي يفرضها البنك. يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف المحمول، البيانات الوظيفية، البيانات التي تخص الدخل المادي، البيانات التي تخص الضرائب، البيانات التي تخص أسرة العميل وأرقام هواتفهم الخاصة وعناوينهم. يقوم العميل بتحديد الفرع الأقرب له، حتى يتم فتح الحساب الجاري الخاص به. يتم الضغط على تأكيد الطلب إلكترونياً. سوف يتم إرسال رسالة التأكيد للعميل. يتم استكمال عملية فتح الحساب، عبر زيارة العميل للفرع الذي سبق اختياره. يمكن للعميل بعد ذلك الحصول على بطاقة الصراف الآلي الخاصة به، واستخدامها واستغلال كافة الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي للمواطنين بالمملكة العربية السعودية.

يمكن لجميع المواطنين متابعة أخبار البنك والخدمات التي يقدمها والاستفادة منها، وذلك من خلال اتباع الخطوات السابقة وزيارة الموقع الإلكتروني بشكل دائم، أو التواصل عبر رقم الهاتف.